De chapeleiro a diretor de ópera

Bruxelas – Não faz muito tempo, no átrio ao lado do espaço de ensaio da casa de ópera La Monnaie, aqui na cidade, um rack de bolas de basquete estava escondido casualmente ao lado de uma máquina de salgadinhos e do carro de material de limpeza. Cada um dos itens, juntamente com outras tralhas do centro comunitário, já estava pronto para ser levado ao palco, como parte do cenário de uma releitura animada da cidadezinha da tragicomédia de Janacek, "The Cunning Little Vixen".

A cena pode não lembrar muito a floresta da Europa Central do libreto, pois a produção é uma reinvenção de seu diretor, Christophe Coppens, que levou 25 anos para voltar aos palcos. Ele hoje é artista plástico e vive em Los Angeles, mas ainda é mais conhecido em sua terra natal, a Bélgica, como chapeleiro de grande sucesso, o criador de acessórios para astros pop como Rihanna, Grace Jones e Róisín Murphy e a realeza.

Durante seus estudos de teatro no Conservatório Real, aqui em Bruxelas, na década de 1990, Coppens já conquistava certo sucesso como diretor quando sua carreira alternativa começou inesperadamente.

"De repente, para uma das peças, eu precisava de chapéus. Então, aprendi a fazê-los, e três meses mais tarde, estavam na Semana da Moda de Paris", contou ele em uma entrevista. Coppens largou a escola e, em um ano, seus acessórios estavam à venda no Japão e nos Estados Unidos.

Seu negócio crescia quando resolveu parar, há cinco anos. Acabara de receber um investimento, tinha um novo estúdio e uma loja que logo iria abrir em Paris, mas se sentia pressionado, o que o afetava criativamente. Os grandes chapeleiros evocam um reino de fantasia; o clima predominante do conservadorismo na moda e nas lojas o forçou a se dedicar aos chapéus insossos para casamentos da alta sociedade para sustentar seu atelier. Coppens estava se sentindo esgotado.

"Uma pessoa próxima a mim teve um câncer muito sério, e senti que, se continuasse naquele ritmo, seria o próximo. Ou pularia de uma ponte, para ser sincero. Eu estava muito mal."

Ele pediu falência, resultado da crise de crédito da época e, em maio de 2012, enviou uma carta ao setor da moda em geral, detalhando as circunstâncias com sinceridade. Ao se mudar para Los Angeles, trocou seu amplo estúdio de Bruxelas por um espaço sem janelas de uma pequena garagem. A isso se seguiram algumas exposições, a mais notória sendo "50 Masks Made in America" na galeria ocasional da Please Do Not Enter, de máscaras esculturais e adereços de palco para Róisín Murphy, com quem trabalha em parceria há muito tempo.

Alguns anos atrás, durante uma de suas poucas viagens à Bélgica, Coppens tomou um café com Peter de Caluwe, o diretor de La Monnaie, e deixou claro seu interesse em desenhar para a ópera. Em 2015, de Caluwe pediu ajuda quando seu figurinista teve que se afastar de uma produção de "To Be Sung", de Pascal Dusapin; trabalhando em seu estúdio de Los Angeles, Coppens desenhou tudo em um fim de semana. Em um bar, após a primeira seção de provas, de Caluwe perguntou se ele consideraria dirigir novamente.

"É sempre um risco convidar gente nova na área, mas quando a coisa funciona, as recompensas são surpreendentes", disse de Caluwe.

Coppens inicialmente negou, mas, no dia seguinte, ligou de volta e disse: 'Eu estava errado! Quero dirigir!'"

Ele conta que fantasiou uma produção grandiosa, com todas "aquelas saias balançando", mas de Caluwe sugeriu "Vixen", uma ópera fantástica, mas surpreendentemente realista, que conta a história de uma raposa fêmea presa entre o mundo da floresta e dos humanos. Como estilista, Coppens não se esquivou de referências zoológicas surreais (suas criações mais extravagantes incluíram uma capa imaginada como uma moita, completa, com um passarinho voando e tudo, e outra com uma corça em tamanho real esculpida nos ombros.), mas tinha reservas sobre apresentar o trabalho de Janacek tradicionalmente.

"Eu fui sincero e disse que estava com um problema. Amo essa obra, mas não queria fazer animaizinhos pulando. Não conseguia me identificar com aquilo."

Fazendo uma releitura de "Vixen" com o título "Foxie!", Coppens se inspirou no elenco. Os jovens artistas que normalmente usariam trajes elaborados de animais foram despojados de suas máscaras de rãs ou libélulas e apareceram simplesmente como adolescentes. O papel de mezzo-soprano de Goldspur, interesse romântico da raposa, foi fielmente interpretado por uma mulher. Em vez do contraste cidade/floresta, animal/humano, Coppens produziu um conto de tensão entre gerações, apresentado em um salão enorme, com direito a uma cafeteria e carros alegóricos carnavalescos que brincavam com a ideia de uma decoração silvestre.

Em seu "terceiro ato", Coppens parecia estar muito à vontade.

"Tenho um histórico de carreira pobre, para ser sincero. Atirei para todo o lado. Agora tudo faz sentido. Essa é a primeira vez que posso pegar todas as experiências e coisas diferentes que aprendi e usar todas juntas."

Por Hettie Judah