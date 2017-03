Defesa Civil apela por material de construção para São Francisco de Paula

Serra gaúcha

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pede por doações de material de construção para ajudar no reerguimento de São Francisco de Paula. Atingido por intensa tempestade na manhã de domingo, o município da Serra contabiliza pelo menos 400 casas afetadas e 1,6 mil desalojados.

A prefeitura, que decretou situação de emergência na segunda-feira, estima que só a destruição das residências causou um prejuízo de R$ 12 milhões – a conta não inclui as perdas com a reconstrução de um ginásio e uma escola. As equipes ainda recebem alimentos, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal, além de velas. Servidores municipais estão cadastrando pessoas que tiveram casas danificadas para, depois, fazer a entrega de insumos para as reedificações.

Principal alvo da intempérie, o bairro Santa Isabel recebe um mutirão desde segunda-feira. Centenas de pessoas estão em cima dos telhados fazendo consertos. Tamanha a quantidade de caminhões, tratores e lixo nas ruas, a circulação ficou prejudicada. Ruas chegaram a ser bloqueadas para evitar o trânsito de curiosos. Com apoio de 14 municípios, os bombeiros estão com efetivo de mais de 100 homens em São Francisco de Paula. Houve reforço de três caminhões com guincho para remoções pesadas que vieram de Passo Fundo, Bento Gonçalves e São Leopoldo.

Segundo o hospital local, quatro pessoas ainda estavam internadas na manhã desta terça-feira. Todos os pacientes apresentavam estado regular, sem previsão de alta.

De acordo com a Defesa Civil, prefeituras de outras cidades gaúchas avaliam a possibilidade de decretar emergência. Cristal, com 30 casas atingidas, e Canguçu, com 25 residências afetadas, contabilizam os prejuízos nas lavouras para decidir sobre o decreto. Vistoriadas pelo órgão estadual, Dona Francisca e Faxinal do Soturno já deram início ao processo. Amaral Ferrador, Camaquã, Encruzilhada do Sul e Santana da Boa Vista também passarão vistoriada nos próximos dias.

COMO AJUDAR

Em São Francisco de Paula

— Doações podem ser levadas até o Ginásio Municipal de Esportes de São Francisco de Paula (Rua Santos Dumont, 967 - Centro).

— Interessados em fazer doações de outras formas ou que têm dúvidas podem fazer contato com o Corpo de Bombeiros (54) 3244-1299, ou com o coordenador da Defesa Civil, Maurício Borges (54) 99968-6335 ou diretamente com a prefeitura, pelo (54) 3244-1386.

— Contas para doações em dinheiro:

Caixa Econômica Federal: agência 0507 Op.006 e conta 71002-0

Banco do Brasil: agência 0724-2 e conta 5000-8

Para depósitos do exterior:

BR9800000000007240000050008C1

Banrisul: agência 0931 e conta 040958460-1

As contas estão nos nomes de:

Doação Vendaval São Francisco de Paula - RS

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

CNPJ: 88.756.879/0001-47



Pontos de coleta no RS*

— Canela: CTG Querência (Rua Visconde de Mauá, 301 - Centro)

— Caxias do Sul: Estacionamento do Bispado (Rua Sinimbu, ao lado da Catedral Diocesana); Cruz Vermelha (Rua Feijó Junior, 269), TopLine Mecânica de Caminhões (Rua Gérson Andréis, 728, Distrito Industrial), Câmara de Vereadores (Rua Alfredo Chaves, 1.323) ou na Academia Performa (Rua Moreira César, 1685).

— Esteio: Ginásio Municipal Silvio Batista (Vila Osório).

— Gramado: Supermercado Berti (Rua São Pedro, 835, Centro) e Rádio Sorriso (Rua Tristão de Oliveira, 397, bairro Floresta).

— Igrejinha: No Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha.ao lado do parque da Oktoberfest.

— Novo Hamburgo: DCE da Feevale, no Campus II, entre o prédio verde e amarelo, e Mecânica Vizentim (Rua Aracati, 25 - bairro Liberdade).

— Porto Alegre: Sede da Defesa Civil do Rio Grande do Sul (Avenida Borges de Medeiros, 1501 - bairro Praia de Belas) e DCE Uergs, no Campus Central (Avenida Bento Gonçalves, 8855). As outras 23 unidades da Uergs também estão se mobilizado.



— Taquara: Farmácia Santé (Rua Bento Gonçalves) e no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul -IACS (Av. Sebastião Amoretti, 2130A).

— Três Coroas: Sede da Biondini (Rua Guilherme Sauer, 1700).

— Vacaria: Equipe Revolução (informações pela página do Facebook) e Serra Off Road (no posto da Rua Júlio de Castilhos, 629).

Foto: ArteZH / RBS

Veja imagens da cidade após o vendaval:

*Zero Hora, com informações da Defesa Civil e da página Ajuda São Chico