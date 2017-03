Deltan Dallagnol faz palestra em Porto Alegre nesta terça-feira 

Justiça

O procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Operação Lava-Jato, vai realizar palestra em Porto Alegre nesta terça-feira. O evento, promovido pelo Grupo Educacional Verbo Jurídico, ocorrerá às 19h30min no auditório principal do estabelecimento. Segundo a instituição, Dallagnol vai abordar "possíveis soluções para a corrupção".



Leia mais:

"O que aquele moleque conhece de política?", diz Lula sobre Dallagnol

Em três anos, Lava-Jato teve mais de 180 pedidos de cooperação internacional

Ação de Lula contra Deltan ameaça independência do Ministério Público, diz AGU



A palestra é aberta ao público em geral mediante pagamento de ingresso, que ainda pode ser adquirido por meio do site do grupo educacional ou no local antes do início do evento. No entanto, a organização da conferência orienta que os interessados solicitem seus bilhetes via internet para evitar transtornos e eventual falta de vagas.



Conforme o Grupo Educacional Verbo Jurídico, os primeiros 120 inscritos assistirão a palestra no auditório principal por ordem de chegada. Os outros espectadores também assistirão no local, porém, via telão — com entrada limitada a 80 pessoas. No portal da instituição de ensino, também está sendo realizado sorteio de entradas para o encontro com Dallagnol.



Aos 37 anos, o procurador curitibano coordena a força-tarefa responsável pelos casos de primeira instância da operação que investiga casos de corrupção em estatais brasileiras. No ano passado, em um dos atritos envolvendo a força-tarefa e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dallagnol afirmou que o petista era o "comandante máximo" do esquema de corrupção na Petrobras, mostrando 14 evidências que comprovariam suas acusações.



Palestra com Deltan Dallagnol

Local: Grupo Educacional Verbo Jurídico (auditório principal) - Avenida Ipiranga, 2899 – Porto Alegre

Data/horário: terça-feira, 28 de março, às 19h30min

Valor do ingresso: R$ 50,00

Onde comprar o ingresso: no portal da instituição ou no local do evento



*Zero Hora