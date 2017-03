Dentista condenado por abusar de pacientes pode ter registro cassado 

Investigação

O Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS) realizou, nesta sexta-feira, a primeira audiência que apura a conduta de um dentista condenado por abusar de pacientes, em Canoas, na Região Metropolitana. O processo é conduzido pela Comissão de Ética da entidade. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com a investigação da polícia, Fabrício Fortes abusou de dois pacientes, de 11 e 14 anos, e foi condenado, em maio de 2014, a oito anos de prisão por estupro de vulnerável. A pena deve ser cumprida no regime semiaberto, ou seja, ele retorna para albergue durante a noite.



O presidente da Comissão de Ética, Márcio Redmann, explica que a primeira audiência foi marcada para ouvir testemunhas de defesa. Como o acusado não levou ninguém, o conselho antecipou o depoimento dele e vai marcar uma nova audiência para ouvir a defesa e também a acusação.



Após a conclusão do processo, a comissão vai fazer um relatório com sugestão de pena, que será levado ao plenário do conselho. Caso seja cassado, a decisão ainda precisa ser confirmada pelo Conselho Federal. As penas mais brandas podem ser de suspensão temporária do registro, censura pública ou censura sigilosa.



A reportagem aguarda o retorno da defesa do dentista.



*Rádio Gaúcha