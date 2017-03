Destruição em São Franciso de Paula foi causada por "provável tornado", conclui Inmet

Análise

A partir da análise de imagens de satélite, modelos e radares meteorológicos, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um relatório em que conclui que o fenômeno ocorrido em São Francisco de Paula, na serra gaúcha, no último domingo, "tem um padrão compatível ao de um tornado".

Com a ajuda também de fotos e vídeos, o órgão federal responsável pelas informações relativas ao tempo estimou que as rajadas de vento, nos cinco bairros mais atingidos, podem ter passado dos 140 km/h.

Essa velocidade encaixa o "provável tornado" na categoria F1 (velocidades entre 117 km/h e 180 km/h). A escala Fujita é a medida usada mundialmente para classificar os tornados conforme seu poder destrutivo e a velocidade dos ventos. No total, são seis categorias, que vão de F0, rajadas inferiores a 117 km/h, até o mais devastador F5, com, ventos entre 419 km/h e 512 km/h.

O Inmet lembra que emitiu, no dia anterior ao suposto tornado, um alerta para a "possiblidade de tempestades severas" no Rio Grande do Sul no horário entre a meia-noite de sábado e as 21h de domingo. O órgão salienta, no entanto, que é difícil prever com antecedência um evento com esse grau de severidade, principalmente em uma área tão localizada.

O instituto divulgou os mapas e as informações colhidas para que pesquisadores possam seguir estudando o caso, já que a análise feita é considerada "preliminar".

Destruição em São Chico

O levantamento da Defesa Civil apontou que 1,6 mil pessoas foram atingidas pelo temporal, que danificou 250 casas, sendo 65 totalmente destruídas. No total, 370 moradores foram para abrigos públicos, mas todos já voltaram para casa. Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, major Lucio Castilhos Alencastro, ainda há 600 desalojados, que estão na casa de parentes ou amigos.

Alencastro salienta que o prejuízo com a destruição de casas foi de R$ 8,4 milhões e que os moradores ainda precisam de doações de materiais de construção, como telhas, cimento, tijolos e madeiras.

Como ajudar:

— Interessados em fazer doações ou que têm dúvidas podem fazer contato com a prefeitura, pelo (54) 3244-1386.

— Contas para doações em dinheiro:



Caixa Econômica Federal: Ag 0507 Op.006 Conta. 71002-0

Banco do Brasil: Ag. 0724-2 Conta 5000-8

Banrisul: Ag. 0931 Conta 040958460-1

As contas então estão nos nomes de:

Doação Vendaval São Francisco de Paula RS

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

CNPJ: 88.756.879/0001-47