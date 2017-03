Discurso infeliz de Temer, greve dos professores estaduais e lote residual do IR: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. "Tenho convicção do quanto a mulher faz pela casa", diz Temer



Em cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o presidente Michel Temer afirmou que as mulheres têm uma "grande participação" na economia porque ninguém é mais capaz do que elas para "indicar os desajustes de preço no supermercado e ninguém é melhor para detectar as eventuais flutuações econômicas, pelo orçamento doméstico maior ou menor".

2. Schirmer fecha seis meses à frente da Segurança com explosão de violência



Uma semana com três vítimas de latrocínio e outras duas feridas a tiros em assaltos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, fechou os primeiros seis meses de Cezar Schirmer na Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP). Houve um aumento de 10% entre 8 de setembro de 2016 e 8 de março de 2017, comparado ao mesmo período entre 2015 e 2016. Os números saltaram de 773 para 849.

3. Vereador diz que secretário adjunto da prefeitura tentou liberar obra irregular



Carlos Fett Paiva Neto (PP), secretário adjunto de Administração dos governos de José Fortunati (PDT) e Nelson Marchezan (PSDB) na prefeitura de Porto Alegre, intermediou tentativa para liberar a construção irregular de um prédio em nome do advogado Faustino da Rosa Junior. Em paralelo às atividades na gestão municipal, Fett é pró-reitor de Assuntos Institucionais do Grupo Facinepe, do qual Faustino era CEO até o mês passado. A empresa é alvo de investigação do Ministério da Educação (MEC) por suspeitas de irregularidades na oferta de cursos de pós-graduação.

4. Professores estaduais aprovam greve a partir de 15 de março



Os professores da rede estadual aprovaram greve, em uma assembleia do Cpers. O encontro ocorreu na tarde desta quarta-feira, no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. A paralisação dos professores vai começar em 15 de março. A greve já havia sido aprovada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e outros Estados do país também aderiram.

5. Azul anuncia novo voo entre Florianópolis e Porto Alegre



A Azul Linhas Aéreas Brasileiras iniciará a operação do quarto voo diário entre Florianópolis e Porto Alegre a partir de 10 de abril. A novidade incluirá mais 1,6 mil assentos semanais na rota entre as duas capitais. Atualmente, a oferta é de aproximadamente 5 mil lugares semanalmente. A inclusão do voo aguarda aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

6. Receita abre consulta a lote residual do IR: saiba se você tem direito



A Receita Federal liberou nesta quarta-feira a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, incluindo as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário do Imposto de Renda para 156.307 contribuintes será feito no dia 15 deste mês.

7. A maior partida da vida de Neymar foi decisiva para a epopeia do Barça

Foto: GERARD JULIEN / AFP

A virada do Barcelona sobre o PSG, nas oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira, é daqueles jogos eternos, pela grandeza da competição e dos clubes envolvidos. Merece certa solenidade na abordagem. O técnico Luis Enrique, com atuação lendária de Neymar, talvez a melhor de sua carreira pela frieza nos momentos decisivos, devolveu a derrota por 4 a 0 em Paris com um 6 a 1 impossível no Camp Nou. E o mais incrível desta jornada épica é: tudo aconteceu ao natural.