Dmae explica odor de terra na água em Porto Alegre: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

1. Câmara aprova projeto que libera terceirização de todas atividades

Mesmo sob forte protesto da oposição, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira, projeto de lei de 19 anos atrás que permite terceirização irrestrita em empresas privadas e no serviço público. A proposta também amplia a permissão para contratação de trabalhadores temporários, dos atuais três meses para até nove meses — seis meses, renováveis por mais três. O texto principal do projeto foi aprovado por 231 votos a 188 — quórum menor do que os 308 votos mínimos necessários para aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) como a da reforma da Previdência. Houve ainda oito abstenções. Todos os seis destaques apresentados pela oposição foram rejeitados na Casa. O texto final aprovado, que seguirá para sanção do presidente Michel Temer, autoriza terceirização em todas as atividades, inclusive na atividade-fim. Veja como votaram os deputados gaúchos na aprovação da terceirização irrestrita na Câmara

2. Dmae diz que floração de bactérias causou odor de terra na água

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) anunciou, na quarta-feira, os resultados para os testes da qualidade da água em Porto Alegre. Conforme o órgão, a floração de bactérias que não afetam a saúde dos consumidores causou o odor de terra. Os resultados foram anunciados durante uma coletiva de imprensa, realizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) José Loureiro da Silva, no bairro Menino Deus. A data foi escolhida por se tratar do Dia Mundial da Água. Pelo menos desde fevereiro, moradores de diversos bairros da Capital têm reclamado que a água possui cheiro e sabor de terra. Em alguns casos, até a coloração estava alterada. Parte dos consumidores passaram a associar as mudanças com problemas estomacais, enjoos e vômitos.

3. TJ decide que réus da Kiss vão ao Tribunal do Júri

Por dois votos a um, em meio ao choro e à indignação de familiares das vítimas, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJ) decidiu, na quarta-feira, que os quatro réus do processo principal da tragédia da boate Kiss irão ao Tribunal do Júri — mas por 242 homicídios simples e 636 tentativas de homicídio simples, e não mais qualificado. Os advogados de defesa devem recorrer. O tipo de julgamento — no qual jurados da comunidade decidem se os réus são culpados ou inocentes — foi determinado em julho de 2016 pelo juiz Ulysses Louzada, de Santa Maria. Os defensores dos empresários Elissandro Spohr (Kiko) e Mauro Hoffmann, sócios da casa noturna, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira, recorreram da decisão.

4. Temer abre brecha para mais recuos na reforma da Previdência

Um aceno ao mercado e outro ao Congresso. Foi com esse objetivo que o presidente Michel Temer anunciou a retirada dos servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência. Para o Planalto, a flexibilização na proposta original mostra aos parlamentares uma disposição ao diálogo, ao mesmo tempo em que sinaliza aos investidores força para tentar sanar um sistema que gerou déficit de R$ 192,8 bilhões em 2016 — sem contar outros R$ 112,6 bilhões de setores que ficarão fora da reforma, como Estados, municípios e militares. Nos últimos dias, a paralisia do Congresso havia gerado um temor nos círculos financeiros de que a reforma estava sob ameaça. A sensação reinante era de que o governo, sem respaldo popular e com vários ministros entre os pedidos de inquérito na segunda lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estava engessado pela Lava-Jato.



5. Seleção enfrenta o Uruguai pelas Eliminatórias



A Seleção Brasileira entra em campo às 20h, no Centenário, para encarar o Uruguai e tentar cravar sua vaga na Copa do Mundo de 2018. Em jogo pela 13ª rodada das Eliminatórias, a equipe de Tite, ainda 100%, enfrenta o Uruguai.

6. Dupla Gre-Nal busca ajustes para melhorar campanha no Gauchão



O Grêmio tenta recuperar o seu melhor futebol. A partir desta quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi começa a trabalhar a equipe que será utilizada contra o Juventude na partida de sábado. Recuperado de lesão, Edílson fica à disposição para o jogo. Já o Inter, sétimo colocado do Gauchão, podendo até cair para nono dependendo dos resultados desta noite, ainda precisa de muitos ajustes. Às 16h, Zago terá a oportunidade de corrigir erros de sua equipe em treino no CT.

7. Quinta-feira deve ser de chuva no Rio Grande do Sul

A chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira devido ao vento nos altos níveis da atmosfera aliado à umidade que chega do oceano. As precipitações, no entanto, não devem atingir níveis expressivos. A temperatura fica parecida com a registrada na quarta-feira: manhã fria e sensação de abafamento no restante do dia. São José dos Ausentes aparece com a menor do Estado, 10ºC. A maior não passa dos 33ºC, na cidade de São Borja.Em Porto Alegre, podem ocorrer precipitações a partir da tarde. A previsão para a Capital é de mínima de 19°C e máxima de 30º.

