Doleiros acusados de participar de operações para Cabral são presos no Uruguai

Investigações

Dois doleiros acusados de participar de operações de lavagem de dinheiro para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) foram presos na noite desta sexta-feira em Montevidéu, no Uruguai. Vinícius Claret Vieira Barreto, conhecido pelo apelido de Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa tinham ordens de prisão assinados por Marcelo Bretas, juiz da 7ª Vara Criminal do Rio, que confirmou a prisão de ambos.



Leia mais:

Eike acumula lista de obras de mineração na mira da Justiça

TSE intima PSDB a explicar doações de empreiteira a Aécio em 2014

Sérgio Cabral é alvo de nova denúncia na Lava-Jato



Os dois estavam sendo procurados pela Interpol e foram presos durante operação conjunta da polícia uruguaia e da Polícia Federal brasileira. Eles foram levados para a sede da Interpol em Montevidéu e nas próximas horas devem ser encaminhados ao Rio de Janeiro.



Os irmãos Renato e Marcelo Chebar contaram em delação premiada na Operação Calicute que participavam do esquema de lavagem de dinheiro de Cabral e que em 2007, quando os valores se agigantaram, chamaram Barreto para assumir as operações.



Os delatores afirmaram que só falavam com o doleiro através do programa de mensagens Messenger, usando um sistema de criptografia. Renato admitiu ter se encontrado com Barreto em pelo menos três ocasiões, sempre no hotel onde se hospedava em Montevidéu. Segundo os irmãos Chebar, Cabral tem US$ 100 milhões escondidos no exterior.



*Estadão Conteúdo