Doleiros presos no Uruguai devem chegar ao Brasil nos próximos dias 

Investigações

Em uma operação com autoridades uruguaias, a Polícia Federal prendeu nessa sexta-feira os empresários Vinicius Claret Vieira Barreto — também conhecido como "Juca Bala"— e Cláudio Fernando Barbosa. Eles foram apontados como doleiros do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro montado pelo ex-governador Sérgio Cabral, que está preso no Rio de Janeiro.



Os mandados de prisão foram assinados pelo juiz Marcelo Bretas, da 7º Vara Federal Criminal, no âmbito da Operação Calicute, a pedido da força tarefa da Operação Lava-Jato. Morando em Punta del Este, Claret foi citado pelos irmãos Renato e Marcelo Chebar como responsável por trocar por dólares uma parte do dinheiro de propina recebido pelo ex-governador, a partir de 2007.

O contato era feito pela internet. As revelações foram feitas pelos irmãos Chebar, que fizeram acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e contaram detalhes do esquema que identificou mais R$ 300 milhões ilegais no exterior. Agora detidos, a expectativa é de que Vinicius Claret e Cláudio Barbosa revelem outra parte do esquema.



Ambos devem ser extraditados ao Brasil nos próximos dias. Em janeiro, o procurador responsável pela Lava Jato no Rio, Leonardo Freitas, afirmou que o esquema de Cabral era "um oceano ainda não completamente mapeado" e que todos os contratos firmados na gestão do peemedebista deveriam ser investigados.



