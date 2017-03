Dono da Gol afirma que pagou propina a Eduardo Cunha, diz jornal 

Depoimento

O empresário Henrique Constantino, um dos acionistas e co-fundador da Gol Linhas Aéreas, afirmou que fez pagamentos para o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e ao corretor Lúcio Funaro, ambos presos na Operação Lava-Jato, em troca de ajuda na liberação de valores do FGTS, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.



Leia mais:

Regionalização da Lava-Jato chega ao Estado

Procuradoria defende que ação contra Cunha e Solange Almeida fique com Moro

Três anos depois de preso pela Lava-Jato, Youssef passa para o regime aberto



Ainda segundo a reportagem, Constantino disse que o ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) estaria na reunião onde os pagamentos foram definidos.



As declarações de Constantino foram dadas em acordo de colaboração com os investigadores de Curitiba e Brasília. O empresário decidiu falar com as autoridades após ser citado nas operações Sépsis e Cui Bono? E no pedido de prisão de Eduardo Cunha.



Constantino pretende se livrar de problemas na Justiça como pessoa física, pois a Gol assinou acordo de leniência e assumiu os crimes praticados pela empresa. Na negociação, a empresa aérea entrou em acordo para pagar R$ 5,5 milhões para reparação pública, R$ 5,5 milhões como multa e mais R$ 1 milhão pela condenação.



As afirmações do empresário vão de encontro com a versão de Fabio Cleto, ex-vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa. Cleto confirmou ter recebido propina para liberar aporte de R$ 300 milhões do FI-FGTS para a ViaRondon, empresa da família Constantino.



Conforme a força-tarefa da Lava-Jato, empresas de Constantino fizeram ao menos dois pagamentos de R$ 246 mil para a Viscaya Holding, de Funaro, em agosto de 2012. A Caixa liberou os R$ 300 milhões para a ViaRondon no mesmo ano.



O Ministério Público afirma que foram identificados pagamentos que somam cerca R$ 3 milhões, entre julho e setembro de 2012 e em maio de 2015, para as empresas Jesus.com e GDAV, ambas ligadas a Cunha.



Por meio de sua assessoria, Constantino afirmou que está à disposição das autoridades. Ticiano Figueiredo, advogado responsável pela defesa de Cunha, afirmou que "desconhece o teor do depoimento, causando espécie que a imprensa já tenha tido acesso a essa informação sem que esteja disponível para os advogados".