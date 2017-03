Duas meninas fugindo da violência esperam poder entrar nos EUA

The New York Times

San Salvador, El Salvador – Veronica pegou um pouco de massa de modelar e com ela criou imagens humanas pequeninas; a seguir, fez buracos no que seria o rosto de uma delas.

"Olha", diz Veronica, nove anos, mostrando sua criação para a tia. "Foi assim que a vovó ficou."

Há mais de um ano a menina e sua irmã vivem escondidas aqui em El Salvador, esperando conseguir o status de refugiadas nos EUA. As duas estavam fazendo lição na mesa de jantar quando homens mascarados invadiram a casa e mataram os avós a tiros – os dois únicos profissionais de saúde da comunidade – por causa de boatos que o casal teria fornecido informações sobre as gangues do bairro para a polícia.

Como milhares de outras pessoas, Veronica e a irmã se registraram para obter proteção nos EUA graças a um programa especial criado pelo governo Obama para lidar com a violência que castiga a América Central e força hordas de residentes na direção da fronteira norte-americana.

Entretanto, em seis de março, Trump anunciou uma suspensão de quatro meses na admissão de refugiados nos EUA para que os procedimentos de segurança possam ser melhorados; mas, mais importante que isso, revelou um corte de mais da metade no número total de refugiados permitidos no país.

"Não podemos ficar no mesmo lugar muito tempo. Na semana passada, recebemos um telefonema avisando que vão nos encontrar onde for, por melhor que seja o esconderijo", conta a tia das meninas, Reina, que deu entrada no processo para as meninas, testemunhas do homicídio duplo.

Quando Trump tentou congelar o programa de refugiados, em janeiro, a justiça resolveu agir e acabou embargando o decreto presidencial.

Porém, manteve um limite crucial, que o novo decreto definiu: a redução drástica no número de refugiados admitidos nos EUA neste ano fiscal, de 110 mil sob Obama para 50 mil.

E a maioria dessas vagas já foi ocupada.

Mais de 37 mil refugiados de mundo inteiro foram admitidos nos EUA desde o início do ano fiscal, em outubro; assim, no dia seis de março, faltando sete meses para o fim do período, há pouco mais de 12.700 oportunidades sob as novas regras.

No total, a ONU indicou mais de cem mil refugiados, no ano passado, para reassentamento nos EUA. Desses, Obama aceitou quase 85 mil no ano fiscal de 2016, antes de aumentar o teto consideravelmente para 2017, mas agora o decreto de Trump deixará efetivamente milhares de famílias no limbo, todas disputando os vistos ainda disponíveis.

Veronica e a irmã – cujo sobrenome foi omitido para proteger suas identidades – aguardam para saber se estão ou não entre os escolhidos. Ao lado do pai, já foram entrevistadas quatro vezes, mas os meses se passaram e nada aconteceu.

A família conta que recebeu telefonemas ameaçadores de integrantes da MS-13, gangue salvadorenha mais conhecida, sugerindo que mais gente vai morrer. Foi por isso que as meninas, o pai delas, as tias e tios abandonaram a casas onde moram para fugir. Em um país pequeno, porém, não há muitas opções. Já se mudaram duas vezes.

Especialistas e ativistas centro-americanos temem que, ao levar apenas em consideração o perigo de admitir terroristas disfarçados de refugiados de nações como a Síria, o governo Trump esteja ignorando as agruras de milhares de pessoas que vivem aterrorizadas por gangues originadas nos EUA.

Em 2014, o governo Obama começou a instaurar um programa que oferecia status de refugiado ou visto especial para algumas crianças centro-americanas para tentar estancar a onda de menores que faziam a perigosa viagem para os EUA sozinhas.

Mais de onze mil se inscreveram, mas apenas 2.400 foram admitidas no país até 22 de fevereiro, de acordo com o Departamento de Estado. No primeiro mês de governo Trump, 316 pessoas receberam permissão para entrar.

A efetivação do processo sempre foi lenta. Com mais exigências e um processo mais demorado, comparativamente há menos pessoas sob risco se inscrevendo. Muitas crianças preferem fugir em vez de esperar a aprovação e se arriscam enquanto seus casos são analisados. Em julho passado, o governo norte-americano expandiu o programa para incluir familiares, não só as crianças.

Acontece que um sem-fim de adolescentes em El Salvador, na Guatemala e em Honduras quer deixar o país porque as gangues estão fazendo pressão sobre os mais jovens, forçando os garotos a entrarem para os grupos e ameaçando estuprar as garotas.

"Tenho uma cliente que não sai de casa desde julho", revela Berta Guevara, advogada do Grupo de Monitoramente Independente de El Salvador, que auxilia aqueles que deram entrada no processo como refugiados.

E ela afirma que muitos, mesmo correndo perigo, sabem que os EUA não os querem mais.

"Imagine o que uma demora de um mês significa para a pessoa que está com a cabeça a prêmio e pode ser morta a qualquer minuto. É terrível."

Mesmo antes de o decreto entrar em vigor, em seis de março, membros do Departamento de Segurança Interna afirmaram não ter assumido novos casos desde que Trump tentou, pela primeira vez, suspender as admissões de refugiados, no fim de janeiro, congelando as novas inscrições.

A nova legislação prolongará essa suspensão por pelo menos 120 dias; com isso, as crianças sob ameaça da região não têm muitas opções: ou ficam onde estão ou fazem a longa e arriscada viagem até a fronteira meridional dos EUA para requisitar asilo ou alguma outra forma qualquer de proteção humanitária.

"Ainda há ambivalência em relação à situação na América Central como crise de refugiados", explica Wendy Young, presidente da Kids in Need of Defense, organização de Washington que oferece assistência jurídica a crianças imigrantes desacompanhadas.

"A percepção atual é a de que refugiado é aquele que foge de guerras e não da violência recorrente das gangues e do narcotráfico", completa.

Em longo prazo, o programa de Obama para a América Central também pode estar ameaçado por causa de sua dependência constante de uma disposição especial chamada "condicional humanitária", que permite que certos imigrantes entrem nos EUA temporariamente, mesmo que não se qualifiquem como refugiados.

Alguns republicanos que querem limitar a imigração afirmam que a medida é uma "porta dos fundos" usada em excesso para permitir a entrada de mais estrangeiros – e Trump, em decreto de fevereiro cujo objetivo é intensificar a segurança fronteiriça, mirou no "abuso de disposições para garantia de asilo".

A tia de Veronica, Reina, revela que está mais apavorada do que nunca. Algumas pessoas envolvidas no crime foram presas, o que representa mais ameaças.

"Já recebi oferta de ajuda para sair do país, mas não posso fazer nada enquanto as meninas não estiverem em segurança."

E conta que já pediu um empréstimo de US$6 mil para que um coiote leve o filho de quinze anos, que também testemunhou os assassinatos, para Dallas.

Oscar Torres, promotor responsável pelo departamento de homicídios da região onde a mãe e o padrasto de Reina foram mortos, reconhece que a família inteira está correndo grande perigo, mesmo que ninguém tivesse testemunhado as execuções.

"Dos sete que participaram da ação, quatro estão presos aguardando julgamento, um ainda está sendo procurado, outro foi morto em confronto com a polícia e um menor está em liberdade condicional, sendo que um dos acusados é um líder de gangue conhecido como El Tigre. É muito comum as famílias de testemunhas em potencial serem mortas, principalmente quando um chefão é acusado."

"Mesmo que esses caras sejam condenados, não vão querer que seu chefe, ou o 'garoto de casa', como o chamam, seja condenado também, e aí as famílias viram alvo. E para onde esse pessoal vai? O que lhes resta fazer?", questiona.

