Em um reduto da classe trabalhadora, a busca pela independência da Escócia

Paisley, Escócia – Entre uma igreja batista imensa, a maior da Europa, e uma abadia do século 12, existem cinco brechós, quatro casas de penhor e uma dúzia de lojas fechadas com tapumes.

O McDonald's ainda está aberto, mas acaba de anunciar que também vai fechar. Bem perto, há uma chaminé do século 19 de onde nunca sai fumaça.

Ao sul, na fronteira com a Inglaterra, a rua principal de Paisley se parece com a de qualquer cidade pós-industrial que passa por um período difícil. Porém, enquanto cidades inglesas da classe trabalhadora como Sunderland e Stoke-on-Trent votaram para sair da União Europeia, a escocesa, mais conhecida por emprestar seu nome à estampa em forma de lágrima, votou para ficar no bloco – e deixar o Reino Unido.

Em um referendo, três anos atrás, a independência escocesa foi rejeitada, apesar do apoio de comunidades da classe trabalhadora como Paisley, mas a líder da Escócia, Nicola Sturgeon, quer tentar de novo. E depois da decisão do Reino Unido de sair da União Europeia – em oposição a 62 por cento dos escoceses –, muita gente daqui parece mais determinada do que nunca a acabar com a união de 310 anos com a Inglaterra.

"Não queremos mais ser governados por outro país, não queremos deixar a Europa. Está na hora de a Escócia andar com seus próprios pés", disse o operário aposentado George McGrattan, de 83 anos.

O discurso de identidade e nação é tão forte aqui quanto no resto da classe trabalhadora do Reino Unido, mas seu conteúdo é totalmente diferente.

Enquanto a Inglaterra tende à direita e o nacionalismo inglês pende mais para o tipo nostálgico, recheado de retórica anti-imigração, a Escócia tende à esquerda e adotou um nacionalismo no estilo cívico, dando as boas-vindas a qualquer um que queira viver e trabalhar no país.

Há um número suficiente de imigrantes em Paisley para justificar uma seção polonesa na biblioteca pública e pelo menos uma loja de produtos poloneses. Seu gerente, Marcin Sutkowski, planeja votar pela independência escocesa, basicamente porque teme perder seu direito de permanecer aqui após a saída do Reino Unido da União Europeia. "Estamos com medo do Brexit. O povo escocês nos respeita", disse ele.

Sutkowski, de 28 anos, falou sobre os imigrantes poloneses na Inglaterra e sobre como o clima havia mudado desde a votação para sair da União Europeia. Insultos racistas se tornaram mais comuns. Os poloneses agora são frequentemente acusados de roubar empregos e benefícios.

Em um pub local, um grupo de "colegas", como os residentes de Paisley se intitulam, puseram a culpa pela falta de trabalho decente e serviços públicos sobrecarregados não nos imigrantes, mas em "Westminster", apelido do governo conservador impopular em Londres, e passou os trinta minutos seguintes discutindo opções de moeda para uma Escócia independente.

"O euro não é bom, basta ver o que aconteceu na Grécia", ridicularizou um deles.

"Sim, mas será que não poderemos usar a libra quando a Inglaterra sair da Europa?", respondeu seu amigo.

"A Escócia precisa de seu próprio dinheiro", concluiu um terceiro, o que fez surgir o assunto mais sério sobre quem deve aparecer nas notas. (William Wallace, o mais célebre defensor da liberdade da Escócia, que nasceu nos arredores de Paisley e foi enforcado e esquartejado pelo Rei Eduardo I da Inglaterra, em 1305, é um claro favorito, seguido por Mary Stuart, que foi decapitada pela Rainha Elizabeth I, três séculos mais tarde.)

No segundo andar do Museu de Paisley, Dan Coughlan, curador de tecidos, é mais cético em relação à independência. Folheando um livro de estampas do século 18, Coughlan contou a história de como Paisley havia se beneficiado da união com a Inglaterra, em 1707, que deu a seus tecelões e moinhos de algodão o acesso aos mercados, ideias e tecnologia externos, fazendo dela uma das cidades mais produtivas no império britânico.

"Paisley era a fronteira da globalização antes de o termo 'globalização' ter sido cunhado", disse Coughlan. Ele apoiou a independência em 2014, mas agora que o Reino Unido está saindo da UE, já não tem mais tanta certeza.

"Quem sabe se a União Europeia ainda existirá daqui alguns anos? A Escócia pode ficar sozinha, fora do Reino Unido e da Europa", disse ele.

Ciente de tais temores, a primeira-ministra Theresa May reiterou sua intenção de adiar a aprovação para um plebiscito pela secessão na Escócia até depois de o Reino Unido deixar a União Europeia.

"Neste momento, todas as nossas energias devem estar focadas nas negociações com a União Europeia sobre nosso futuro relacionamento. Falar sobre um referendo de independência vai complicar nossa capacidade de fazer um bom negócio para a Escócia e para o Reino Unido", disse May.

Ela não é a primeira líder britânica a se alarmar com os acontecimentos ao norte da fronteira inglesa. Um primeiro-ministro do século 19, Benjamin Disraeli, escreveu certa vez em um livro: "Fique de olho em Paisley". Um de seus personagens, o proprietário de um moinho de algodão fictício, temia a possibilidade de que os trabalhadores começassem uma revolução.

Revoltas têm certo destaque na história da cidade, começando com Wallace.

Os tecelões radicais citados por Disraeli ainda celebram o festival Sma' Shot em julho, onde os moradores batem um tambor e queimam uma efígie de um dono de fábrica (o do ano passado tinha uma semelhança impressionante com Nigel Farage, então líder do Partido de Independência do Reino Unido (UKIP), pró-Brexit e anti-imigrantes, e que não conseguiu eleger um único candidato na Escócia).

Paisley já foi uma das cidades mais ricas do país, exportando tecidos com padrões intricados que viraram moda graças à jovem rainha Victoria (e, mais tarde, aos Beatles e a Jimi Hendrix, que tem seu próprio mural aqui). Ela foi também a sede do império de produção de linhas de costura Coats, que em uma determinada época produzia 90 por cento das linhas do mundo.

Monumentos à riqueza do passado pontilham a cidade. Com apenas 76 mil habitantes, Paisley tem o maior número de edifícios tidos como arquitetônica e historicamente significativos da Escócia, além de Edimburgo. Entre eles estão a igreja batista, um observatório vitoriano, a imponente prefeitura neoclássica e a abadia, o berço da Casa Real de Stewart. O pintor e dramaturgo John Byrne é de Paisley, assim como o ator Gerard Butler e o cantor Paolo Nutini, "a melhor voz desde Otis Redding", na opinião de um morador local.

Porém, a meros cinco minutos de carro fica o famoso conjunto habitacional Ferguslie Park – algumas de suas unidades estão nas últimas colocações do Índice Escocês de Privações Múltiplas. A pobreza infantil é alta, e brigas com facas não são incomuns. Os anúncios na lousa do centro comunitário: uma reunião dos Narcóticos Anônimos e um café da tarde com um grupo escocês de apoio a doentes vasculares.

Pouco tempo atrás, na década de 1960, as pessoas tinham emprego graças aos moinhos de algodão, a uma grande fábrica de tapete e à fábrica da Chrysler, entre outros. Porém, desde que as fábricas fecharam, o trabalho é muitas vezes pouco qualificado e mal-remunerado. Uma mulher com dois filhos contou que trabalha em três empregos de meio período e, mesmo assim, fica apenas com o equivalente a pouco mais de US$ 100 por mês para gastar depois de pagar o aluguel e a conta de luz.

Desde o último referendo, a receita de petróleo e gás da Escócia caiu drasticamente e o crescimento despencou, mas se o motivo econômico para a independência enfraqueceu, para muitos aqui, os fatores políticos e emocionais aumentaram.

George Adam, que representa Paisley no parlamento escocês, em Edimburgo, só usa gravatas cujo tecido tenha o padrão de paisley, ou as cores do time de futebol local, preto e branco. Ele se juntou aos nacionalistas em 1987, época em que Margaret Thatcher, a primeira-ministra do partido conservador, deixou sua marca na Escócia, com impostos regressivos e políticas antissindicais, apesar de poucos escoceses terem votado nela.

"A Escócia parecia um país diferente naquela época, e hoje também, mais do que nunca", recorda-se ele.

Há uma coisa que Paisley tem em comum com Stoke-on-Trent e Sunderland: as três estão competindo para se tornar a Cidade Britânica da Cultura em 2021. O título poderia reforçar a confiança e o orgulho local, dizem as autoridades, mas até lá, a Escócia pode acabar se tornando um país independente.

Adam riu, acrescentando, "Seremos a primeira Cidade da Cultura na Escócia recém-independente".

