Escola de Cachoeirinha tenta se reerguer após tragédia

Morte de aluna

A Escola Estadual Luiz de Camões, de Cachoeirinha, une forças de pais, comunidade e Secretaria de Educação para se reerguer, apoiar alunos e retomar o ritmo de estudos após a morte da adolescente Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos, vítima de asfixia após uma briga na sala de aula na tarde de 8 de março. As três garotas que inicialmente foram investigadas como possíveis envolvidas na discussão que ocorreu na troca de período não retornaram mais à escola. Apenas uma delas, de 12 anos, foi responsabilizada pelo crime pela polícia.



A turma do 7º ano, que já era considerada pequena — contava com 18 alunos —, está sendo frequentada por 13 estudantes. Além das garotas, um aluno foi transferido de escola. Muito abalados, as profissionais ainda não falaram sobre o assunto com os alunos. Na percepção dos professores, também é cedo, pois os estudantes recém prestaram depoimento na polícia e alguns ainda terão de falar ao Ministério Público. A equipe técnica planeja a melhor forma de lidar com o assunto e como abordar questões de violência em sala de aula.

— Foi a pior de todas as notícias (da morte de Marta) que já tive de dar na minha vida enquanto educadora — desabafou a diretora Fani Drehmer de Oliveira.

Após relembrar o sufoco que viveu naquele dia, Fani pede desculpas por não conseguir segurar as lágrimas. A morte foi um choque para a escola, pois a turma não tinha histórico de violência. Além disso, o turno da tarde costuma ser o mais tranquilo em razão do reduzido número de alunos (quase cem estudantes a menos).



— A gente se emociona. Trabalho há 13 anos nessa escola, já passei por muitas situações, salvei aluno, levei para o hospital após passar mal, mas nunca imaginei que viveria esse momento. A gente se sente impotente perante uma vida, uma família. Também não podemos esquecer das famílias das meninas envolvidas. Por mais que duas delas tenham sido liberadas, as três vão levar isso para o resto da vida — argumenta.

No retorno às atividades após a tragédia, um protesto foi realizado na frente da escola por familiares e amigos da vítima. Enquanto os manifestantes gritavam por justiça no lado de fora, os alunos eram mantidos em silêncio dentro das salas de aula.

— A gente entende essa atitude do protesto, também entende a raiva de algumas pessoas com a escola. Mas, a gente tentou salvá-la e fez tudo o que pode. Se tivesse esse poder, ela estaria viva e assistindo às aulas. Foi uma tragédia e não está sendo fácil conviver com ela — resume Fani.

A diretora e a orientadora educacional da escola, que prefere não ter o nome publicado, ainda não tiveram tempo de cuidar do próprio emocional. Elas precisaram retornar à unidade após dois dias de luto. A rotina das últimas semanas tem sido consumida pelos depoimentos prestados à polícia. Ainda assim, foi preciso encontrar força e coragem para manter a escola viva e ajudar os alunos a se reerguerem.

A partir de agora, o local passa a integrar as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipav), da Secretaria Estadual de Educação. O projeto demanda planejamento, atividades estratégicas e envolvimento dos pais e da comunidade. Não que o bullying e as relações entre os alunos já não fossem tratados na escola-referência em inclusão. Mas, agora, o trabalho será reforçado.

"O respeito com o outro" é um dos temas que o corpo técnico pretende abordar com prioridade em sala de aula. O objetivo das educadoras, neste momento, é traçar uma história de alteridade no local onde Marta buscava conhecimento.

— A gente vai ver a vida de outra forma, priorizar mais o outro. Vamos fazer um trabalho com os alunos para que tenham essa visão do respeito. A comunidade tem de participar mais também — avalia Fani.

Garota responsabilizada não tinha histórico de violência

A diretora e a orientadora educacional da Escola Estadual Luiz de Camões, de Cachoeirinha, lamentam que a rixa entre Marta Avelhaneda Gonçalves e a adolescente apontada pela polícia como envolvida na morte dela não tenha chegado ao conhecimento delas. Não houve tempo, pois a morte de Marta ocorreu no segundo dia de aula. Além disso, nenhuma das estudantes apontadas inicialmente como envolvidas no episódio tinha histórico de violência.

Pelo contrário, as educadoras afirmam que as garotas franzinas eram boas alunas e nunca tiveram o nome anotado na ata de ocorrências da escola. Tampouco desrespeitavam os profissionais. A adolescente de 12 anos indicada pela polícia como a responsável pela morte estudava na escola desde pequena.

— As três eram tranquilas, não eram alunas que tinham problemas disciplinares. O resultado da autopsia foi um choque — disse a orientadora educacional.

Segundo o laudo pericial, um osso do pescoço rompeu e provocou a asfixia que matou Marta. A polícia concluiu que a vítima e uma adolescente de 12 anos brigaram e caíram no chão. A adolescente, que estaria embaixo da vítima, teria provocado a asfixia com o braço. O tempo entre a briga e o golpe que fez a vítima perder a consciência foi curto. Uma aluna chamou os professores. Ninguém contou sobre a briga. A versão inicial era de que Marta teria passado mal, caído e batido a cabeça.

Após o atendimento do Samu, quando Marta já estava sendo encaminhada ao hospital, uma aluna tomou coragem e contou sobre a briga. Enquanto a diretora acompanhava a vítima até o atendimento, os professores ficaram na unidade investigando o que havia ocorrido. A partir da nova informação levada ao hospital pelos professores, a médica decidiu fazer a necropsia e identificou a causa da morte. Do contrário, Marta teria sido considerada vítima de morte natural.

A orientadora educacional foi a primeira a chegar na sala. Quando os alunos gritaram por ela, tirou os tamancos e correu. Ao deparar com a menina no chão, se debruçou sobre o corpo e passou a fazer massagem cardíaca intercalada com respiração boca a boca. A luta durou até a chegada do Samu.

— Ela (Marta) já estava com o pulso fraco. Tu te sente impotente de ver que não deu certo. Tentei, tentei e não consegui — desabafou a orientadora.

Para o delegado Leonel Baldasso, da 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, a informação de que a vítima havia passado mal induziu os profissionais do Samu ao erro. De acordo com o delegado, se a adolescente tivesse contado sobre o golpe no pescoço, o procedimento de socorro seria diferente e poderia ter salvado a vida dela. Baldasso concluiu que a adolescente foi a responsável pelo ato infracional de homicídio e entendeu que a escola não foi culpada pelo fato. Na próxima semana, o Ministério Público deve se manifestar sobre o caso.