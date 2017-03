Escola de circo atrai jovens e promete revitalizar o cenário

The New York Times

Por: The New York Times

Ithaca, Nova York – Com organizações tradicionais de circo, como Ringling Bros. e Barnum & Bailey, encolhendo e o Big Apple Circus lutando para equilibrar as despesas, as perspectivas para os aspirantes a artista podem ser bem ruins, no entanto, Amy Cohen antevê um futuro muito diferente.

"Essa narrativa de que o circo está morto é bastante confusa porque toda forma de arte evolui", afirma Amy, fundadora da escola Circus Culture. "Prevejo um incrível aumento na qualidade de novos circos que podem ser criados."

E para ajudar sua visão a se tornar real, Amy, de 30 anos, equipou uma antiga gráfica de impressão de jornais com tapetes próprios para exercícios de parede a parede, transformando o espaço em sua escola. O local de práticas funciona 24 horas por dia e permite que os jovens malabaristas e acrobatas treinem até altas horas. Nas vigas, que já suportaram as prensas de impressão, agora estão presas balanças de trapézio e fitas brilhantes de tecido para manobras aéreas. O galpão é enfeitado com bicicletas de uma só roda, prateleiras cheias de equipamentos de malabarismo e uma grande variedade de aros e bastões.

Amy Cohen passou muito tempo tentando descobrir de que maneira aprender os truques do circo pode beneficiar as crianças. Desde 2012, ela trabalha como diretora executiva da American Youth Circus Organization, instituição que monitora e apoia centenas de professores de circo por todo o país e organiza um festival circense da juventude a cada dois anos. Recentemente, seu grupo encomendou um estudo para examinar como o treinamento dessas técnicas pode contribuir para o desenvolvimento físico e mental das crianças.

Mas, quando inaugurou a Circus Culture em 2015, Amy, que se formou na Faculdade Ithaca, queria ter um impacto mais imediato.

"Em Ithaca, as pessoas dizem sim para tudo e eu queria estar nesse ambiente. Na verdade, nunca considerei fazer isso em qualquer outro lugar", conta ela.

A Circus Culture oferece 35 aulas cobrindo várias especialidades, incluindo contorcionismo, monociclo, malabarismo e acrobacias. Mais de 150 alunos – entre eles crianças – estão matriculados, incluindo alguns de Rochester, em Nova York, a 145 quilômetros de distância.

"Por alguma razão, as pessoas estão definitivamente vindo para cá, e eu tento escutar e descobrir de verdade o que está fazendo com que elas venham", diz Amy.

Kristin Dutcher conta que sua filha Zoe se interessava pelo assunto desde criança e agora está tendo aulas de acrobacias e paradas de mão na escola.

"Quando Zoe estava com três anos, mostramos a ela uma apresentação do Cirque du Soleil e seu queixo caiu. Desde então, ela pega meu tapete de ioga e faz contorcionismos nele. Agora está com nove anos tudo parece um sonho", afirma Kristin.

Zoe concorda. "Meu sonho está se tornando realidade. É muito melhor do que ginástica."

No futuro, Amy espera preparar seus alunos para a próxima geração de apresentações de circo que podem acontecer em grandes lonas assim como em teatros, cabarés e nas ruas das cidades.

Além de desenvolver habilidades circenses tradicionais, a escola oferece uma série de treinamentos em acrobacias úteis para o estilo mais atlético e contemporâneo de circo, com o tipo de manobras aéreas nas quais companhias como o Cirque du Soleil são pioneiras. E rotineiramente Amy chama artistas profissionais com atuações inovadoras para conduzir workshops, aulas especiais e encontros.

A seu pedido, os artistas do trio de malabarismo sueco Water on Mars visitaram a escola para se misturar aos alunos depois da apresentação da trupe no Teatro Estadual de Ithaca. No show original, um artista do grupo faz o malabarismo enquanto outro dá voltas em torno dele batendo em seus braços e torso. Em outro momento, os três juntos jogam garrafas de água abertas para o alto.

"Acho que todo o mundo do entretenimento está mudando", afirma Wes Peden, um dos malabaristas. "Antes você precisava conhecer as pessoas certas e ter muita sorte ou aparecer na TV. Agora, pode apenas fazer uma conta bacana no Instagram e de repente você é uma pessoa muito famosa. Não tem mais ninguém tomando conta do portão."

Patrik Elmnert, outro dos artistas, afirma: "É muito fácil viajar com um show como o nosso. Ele cabe na mala, e podemos ir a qualquer lugar do mundo. Com apresentações como as do Ringling Bros., é preciso uma operação muito maior."

Em meio à saída das antigas companhias de cena e a visibilidade fácil que as pequenas trupes (ou mesmo os artistas solitários) podem obter por meio da internet, alguns dizem que escolas como a Circus Culture estão bem posicionadas para definir o futuro das apresentações circenses.

"Certamente, com os grandes deixando o palco, acho que abrimos um espaço para outras pessoas poderem ocupar", explica Jen Agans, pesquisadora da Universidade Cornell que estuda o desenvolvimento de alunos em atividades fora da escola. "Jovens circenses e as escolas de circo das comunidades já estão posicionadas e prontas para preencher essa lacuna."

Jen também ocupa um lugar na diretoria da American Youth Circus Organization.

"O que virá a seguir? Mais companhias, claro", afirma ela.

Pelo menos na Circus Culture, vários alunos têm intenções sérias de se profissionalizar.

"Acho que nesse momento não há como voltar atrás", explica Kevin Flanagan, que também é aluno da Faculdade Ithaca. "Não quero fazer mais nada da vida."

Amy diz: "Há o circo como uma forma de arte e o circo como uma ferramenta de vida. Acredito nos dois na mesma maneira, eles se completam. Mas possuem caminhos específicos".

"Gostaria de desenvolver os dois. E talvez fazer da escola um centro capaz de ser replicado em outras partes do país."

Por Zach Montague