"Estamos ainda meio tontos", diz presidente do hospital de São Francisco de Paula sobre temporal

Os moradores de São Francisco de Paula acordaram na manhã de domingo com uma forte chuva seguida de um vendaval que costeou a rodovia ERS-020 no sentido oeste/leste e destruiu dezenas de casas nos loteamentos São Miguel, Pedra Branca e Santa Isabel, o mais atingido. Também houve muito prejuízo no Distrito Industrial e no bairro Gaúcha.



O cenário de destruição deixou centenas de moradores sem ação. Logo após o vendaval, começaram os primeiros atendimentos no Hospital São Francisco do Paula. Sem energia elétrica, água e internet, a cidade está praticamente parada.



— Estamos ainda meio tontos — disse o presidente da Associação do hospital, Irio Guilloux.



Ele estava preocupado com a quantidade de combustível que abastece o gerador do hospital. Pelos cálculos de Guilloux o gerador funcionará até as 21h. A preocupação é conseguir mais combustível para garantir o atendimento.



Logo depois que parou a chuva, Cristiane Richel, 34 anos, deixou sua casa no loteamento Santa Isabel e levou chá e sanduíches para oferecer para os familiares das vítimas que estavam sendo atendidas no hospital.



— Trouxe esse lanche por que muitas pessoas saíram de casa sem comer nada — disse Cristiane.



Daniel Lentz, 32 anos, aguardava na sala de espera informações sobre o estado de saúde da sogra Terezinha da Rosa, 45, também moradora do Santa Isabel.



O genro conta que Terezinha tinha saído de casa para comprar pão quando iniciou o vendaval e uma folha de zinco atingiu a cabeça da mulher.



— Os médicos fizeram uma sutura no couro cabeludo, ela já se alimentou um pouco e está conversando, mas sente muita dor — disse uma das filhas da vítima.



Jovelina Maria da Silva Menguer, 85 anos, pediu água pra tomar antes de deixar o hospital por volta das 14h30min. Ela também foi uma das vítimas do vendaval que devastou cinco bairros da cidade.



— Senti a casa balançar e meus netos se agarraram em mim e disseram que a casa estava tremendo. Senti um ardume na minha casa — disse ela.



A casa de dona Jovelina ficou destruída. Os netos não sofreram nenhum ferimento.



— Perdi tudo, inclusive umas coisinhas novas que tinha comprado há pouco tempo. Dou graças a Deus que tenho vida.



Atualmente, 21.617 pessoas vivem em São Francisco de Paula, segundo o IBGE. Na tarde deste domingo, a Defesa Civil anunciou que cerca de 200 pessoas estavam desabrigadas. Uma pessoa morreu em decorrência da força da chuva e do vento e outras 12 estão desaparecidas.

Na ERS-020, uma adolescente de 15 anos morreu em uma colisão frontal entre dois veículos durante o temporal. A previsão é de que o município receba mais chuva durante este domingo. O tempo deve ficar firme nesta segunda, terça e quarta-feiras.