Faculdade de papel, execução em hospital e boicote contra Disney: os assuntos do dia

1. Da fraude ao império: a história do homem da faculdade de papel



A trajetória de Faustino da Rosa Junior, advogado porto-alegrense condenado por falsificar diplomas universitários e que se apresenta como um dos maiores empresários de Ensino Superior no Brasil.

2. Imagens mostram criminosos que executaram paciente em hospital

Estampidos de pistolas 9mm romperam o silêncio dentro do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, onde um jovem de 20 anos foi executado no próprio leito às 8h24min desta quinta-feira. Wellington Jean Brito Bandeira estava com a companheira, quando dois criminosos usando bonés e armados chegaram e dispararam pelo menos 28 vezes, antes de virarem as costas e saírem por onde entraram: a porta principal da casa de saúde.

3. Saint-Gobain fecha compra da Tumelero e começa a incorporação



A Saint-Gobain confirmou oficialmente no site da matriz da empresa, na França, a compra da gaúcha Tumelero Materiais de Construção. O negócio havia sido fechado no ano passado, já com aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas nenhuma das empresas havia dado detalhes sobre a transação.

4. Pastor Malafaia propõe boicote à Disney por beijo gay em desenho

Foto: Reprodução / Disney

Depois de exibir o primeiro beijo gay em um de seus desenhos animados, Star vs. as Forças do Mal, a Disney se tornou alvo do pastor Silas Malafaia. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o religioso pede um boicote à empresa, que ainda anunciou que sua nova versão para A Bela e a Fera terá "um momento exclusivamente gay".

5. Universidad de Chile confirma venda de Gata Fernández ao Grêmio

Foto: Divulgação / Estudiantes de La Plata

O meia Gata Fernández é do Grêmio. A Universidad de Chile aceitou a proposta do clube gaúcho para vender 70% dos direitos econômicos do argentino por US$ 570 mil dólares (R$ 1,8 milhão). O jogador deve chegar a Porto Alegre até segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato por dois anos.

6. Inter decide a terceira rodada da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa no Beira-Rio



O Inter decidirá a terceira rodada da Copa do Brasil, diante do Sampaio Corrêa, no Beira-Rio. O sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu que a partida de ida será em São Luís, no Maranhão, no dia 8 ou 9, dependendo da programação da tv. A volta está marcada para o dia 15, em Porto Alegre.