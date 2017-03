Faculdades americanas relatam diminuição do número de alunos estrangeiros

The New York Times

O presidente da Universidade Estadual de Portland, Wim Wiewel, reuniu-se recentemente com 10 futuros estudantes em Hyderabad, na Índia, mas o que começou como uma visita de reconhecimento, rapidamente se transformou em uma sessão de aconselhamento, pois os jovens disseram estar com medo de ir para os Estados Unidos este ano.

Um dos alunos, que é muçulmano, disse que seu pai estava preocupado, porque acredita que os Estados Unidos tenham uma atitude antimuçulmana, relatou Wiewel. "Vários outros disseram estar preocupados com o 'efeito Trump'", disse ele em um e-mail.

"Eu diria que a retórica e os decretos definitivamente geraram um efeito negativo", escreveu Wiewel, referindo-se à restrição a viajantes de alguns países determinada pela administração.

Como muitas universidades em todo o país, a Universidade do Oregon está recebendo menos pedidos de matrículas internacionais.

Quase 40 por cento das faculdades relatam um declínio global de solicitações de alunos internacionais, de acordo com um levantamento de 250 faculdades e universidades, divulgado na semana passada pela Associação Americana de Registros e Admissões Universitárias. A maior queda se deu no Oriente Médio.

Muitas autoridades citaram preocupações dos possíveis alunos em relação às políticas de imigração do governo. "Os profissionais de recrutamento de alunos internacionais relatam a grande preocupação de estudantes do mundo todo", disse o estudo.

O juiz federal no Havaí que barrou a versão mais recente da proibição citou o prejuízo financeiro que a medida poderia causar ao sistema universitário do estado, que recruta alunos e contrata professores dos seis países-alvo. (Autoridades estaduais de Washington mencionaram preocupações semelhantes quando desafiaram, com sucesso, a primeira proibição.)

Escolas de pós-graduação parecem estar vivendo a pior situação, com quase metade relatando a diminuição do número de alunos. "Nossos reitores descrevem a medida como um balde de água fria", disse Suzanne Ortega, presidente do Conselho de Escolas de Pós-Graduação.

Os números, ainda que estejam em aberto, estão preocupando alguns programas que dependem de estudantes internacionais e que injetam mais de US$ 32 bilhões por ano para a economia dos EUA; afinal, a matrícula internacional em faculdades norte-americanas aumentara durante a última década e, pela primeira vez, ultrapassou um milhão de alunos no ano passado.

Mesmo assim, apesar do aumento constante, o movimento de estudantes de um país para outro é sensível às flutuações geradas por forças políticas e econômicas. Por isso, algumas autoridades advertiram que o "efeito Trump" é apenas uma das possíveis explicações para a diminuição de solicitações deste ano. Além disso, muitas escolas, incluindo a Universidade de Nova York, a Universidade do Sul da Califórnia e Universidade Northeastern, relataram que o número de alunos internacionais subiu. A Universidade Purdue relatou um declínio de 1,2 por cento nas matrículas de pós-graduação.

Wiewel foi para Hyderabad pouco tempo depois que os moradores da cidade realizaram o funeral de um jovem indiano morto em um bar em Olathe, no Kansas, onde ele trabalhava como engenheiro. O tiroteio está sendo investigado como um crime de ódio.

Wiewel tranquilizou os alunos – todos aceitos no programa de pós-graduação em Engenharia na Estadual de Portland –, dizendo que o ambiente da escola era seguro e acolhedor. Conta que ficou um pouco surpreso com as preocupações, porque os alunos que visitou antes em Nova Délhi e Bangalore estavam mais ansiosos com o financiamento de seus estudos de pós-graduação, aparentemente uma reação à recente escassez de moeda da Índia. Outros fatores econômicos também podem estar envolvidos no declínio das solicitações, disse Ortega, incluindo os preços do petróleo da Arábia Saudita.

Além disso, há a incerteza em relação ao futuro de vistos H-1B, que os alunos internacionais normalmente precisam para permanecer nos Estados Unidos e poder trabalhar.

Para várias escolas de pós-graduação, a medida de Trump, que inicialmente afetou sete países predominantemente muçulmanos, não poderia ter vindo em pior hora. Ela foi anunciada no final de janeiro, época em que terminam os prazos de inscrição de alguns programas, sem contar a retórica virulentamente anti-imigrante de Donald Trump durante a campanha.

A queda no número de matrículas nas escolas de pós-graduação pode ser vista em várias instituições, desde as dez maiores universidades públicas, como a Estadual de Ohio e a Universidade de Indiana, até programas regionais como a Estadual de Portland, escola de pouco mais de 27 mil alunos, incluindo quase dois mil internacionais.

"As matrículas internacionais para programas de graduação aumentaram seis por cento, mas alguns cursos de pós-graduação sofreram grandes quedas", disse David Zaret, vice-presidente de assuntos internacionais da Universidade de Indiana.

Zaret afirmou que a procura internacional pelo mestrado em Administração estava abaixo de 20 por cento, e os programas de Direito e de Computação caíram 30 por cento. A universidade não terá problemas para preencher as vagas, mas a queda pode afetar o nível geral dos alunos, disse ele.

"A Estadual de Ohio também tem um aumento das matrículas internacionais para a graduação, mas houve uma queda significativa no total, 8,4 por cento, de candidatos internacionais para seus programas de pós-graduação", disse, Chris Davey, porta-voz da universidade. A maior queda foi entre os estudantes da China, fato que, para Davey, contradiz a teoria do "efeito Trump". Ele conta que, em 2016, houve 2.412 matrículas de pós-graduação para chineses; este ano, foram 1.952.

"Estamos inclinados a dizer que os fatores globais que podem estar influenciando essa situação são provavelmente econômicos e seria prematuro concluir que está relacionado à restrição aos viajantes, mas certamente pode ser", disse Davey.

"Os prazos de matrícula em várias escolas haviam acabado antes de a medida de Trump ser anunciada, por isso algumas universidades estão mais preocupadas com o 'retorno', ou seja, o número de alunos aceitos que de fato se matriculam", disse Frances Leslie, vice-reitora da divisão de pós-graduação da Universidade da Califórnia, em Irvine.

O número de matrículas ali não caiu, mas os estudantes disseram estar preocupados com a ida aos Estados Unidos. "Ouvimos alunos, mesmo os que não são dos sete países, expressando preocupação. Este ano, mesmo se os estudantes forem aceitos, talvez não queiram ocupar a vaga", disse Leslie, referindo-se a Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, que foram incluídos na primeira proibição a viajantes.

A Estadual de Portland, onde matrículas internacionais para a graduação subiram quatro por cento, mas as de pós-graduação internacionais caíram 15, a reitora de assuntos internacionais, Margaret Everett, disse que, recentemente, um estudante chinês que cancelou sua inscrição citou o clima político.

"Obviamente estamos preocupados com a situação, a retórica, as políticas da administração e a restrição a viajantes", disse Everett.

