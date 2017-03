Família em fuga encontra tropas iraquianas e escapa do Estado Islâmico 

The New York Times

Por: The New York Times

De um cume com vista para uma vila, a oeste de Mosul, tropas iraquianas avistaram uma família fugindo do Estado Islâmico. Através de seus binóculos, os soldados viram que o pequeno grupo que se aproximava de nós agitava uma bandeira branca, por isso não atiraram.

A família incluía três mulheres – uma delas grávida – dois homens, várias crianças e um cachorro.

Os soldados, a quem eu havia recentemente me juntado como jornalista, desceram a trilha para interceptar o grupo na lateral da colina exposta aos morteiros do EI. Eu os vi ajudar a avó da família, que vinha mais atrás.

Ela chegou ao topo do morro com a mão no coração dizendo: "Alhamdulillah", que significa "Obrigada, Deus".

Seu nome é Khadija Abbas. No topo da montanha, ela se ajoelhou e levantou as mãos abertas para o céu. Tirou seu sapato de plástico caindo aos pedaços e me mostrou que um barbante o mantinha inteiro.

Khadija explicou que pelo menos dez famílias relacionadas de alguma forma a ela estavam presas na vila. Seu grupo veio na frente para ver se era seguro sair da lá.

Agentes da inteligência iraquiana vieram ao encontro da família para tentar determinar se eram civis ou militantes. Os oficiais tinham uma lista de pessoas suspeitas de serem integrantes do EI, e imediatamente verificaram os documentos da família em sua lista.

Os soldados no nosso grupo, que também incluía uma pequena unidade de conselheiros dos EUA, deram um cigarro a um dos membros da família, pois os combatentes que controlavam a área proibiram o fumo há quase três anos.

A mulher grávida estava quase desmaiando. O médico da equipe do New York Times correu até o carro e voltou com um soro intravenoso para controlar a desidratação. Ela se deitou em uma vala com seu marido ao lado, segurando a bolsa de soro.

Enquanto a família recuperava o fôlego, uma onda de pânico de repente se espalhou pelo grupo: as tropas avistaram cinco carros acelerando em nossa direção e começaram a disparar tiros de advertência.

A mulher grávida, que ainda estava ligada ao soro, e a avó começaram a gritar que as pessoas subindo a colina eram seus parentes. O exército iraquiano sofreu numerosas baixas com carros-bomba detonados por militantes do EI, e os soldados estavam visivelmente tensos.

Khadija lhes implorou dizendo que seus parentes estavam em três carros brancos, dois prateados e um azul. As tropas iraquianas, usando binóculos para ver melhor, confirmaram seu relato e pararam de disparar.

Ninguém ficou ferido. Até o cachorro da família – que havia saído em disparada quando os tiros começaram – ficou bem.

"Todo mundo está fugindo do ISIL, até os animais", brincou um dos aldeões, usando um nome alternativo do EI, quando perguntei por que haviam trazido o cão com eles.

A família nos mostrou o pedaço de pano que usou como bandeira branca para sinalizar às tropas que eram civis. Eles nos contaram que, no deserto árido em torno da vila, não conseguiram encontrar um pedaço de pau para colocá-la.

No final da tarde, mais de 30 civis chegaram à colina. Quando o grupo terrorista começou a disparar morteiros em sua direção, as tropas iraquianas pediram que as famílias se afastassem.

Horas depois, vimos uma nuvem de fumaça vinda de um carro bomba na área que os civis haviam abandonado. No final do dia, as forças iraquianas declararam que haviam liberado o vilarejo.

Estamos voltando para nossa base em uma parte segura do oeste de Mosul. No caminho, passamos por um dos carros que transportava familiares de Khadija, que faziam o sinal do "V" de vitória.

Por Rukmini Callimachi