Filas no primeiro dia de saque do FGTS, protesto iluminado na Coreia do Sul e outras imagens do dia

Sul-coreanos usam trajes iluminados em manifestação à luz de velas exigindo a prisão do presidente impugnado Park Geun-Hye em Seul, após o anúncio da decisão do Tribunal Constitucional de manter o impeachment do presidente da Coreia do Sul depois da confirmação de escândalo de corrupção. Foto: JUNG Yeon-Je / AFP