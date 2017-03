Fundador do parque Mundo a Vapor morre após acidente de trânsito em Canela

Obituário

O empresário Benito Urbani, fundador do parque temático Mundo a Vapor, em Canela, morreu na tarde deste sábado, após um acidente de trânsito. Urbani dirigia uma Spin quando se envolveu em um abalroamento com um Corsa no KM 40 da ERS 235, em Canela, às 12h15min. Ele foi encaminhado ao Hospital Caridade, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu em uma área de retorno. Também encaminhado para o Hospital Caridade, o condutor do Corsa segue em observação. Segundo o Pelotão Rodoviário de Gramado, não houve mais feridos.



Benito Urbani comandava o Mundo a Vapor desde 1991. Descendente de italianos, ele e seus irmãos cresceram frequentando a oficina do pai, que consertava máquinas a vapor e outros equipamentos. Ainda jovens, criavam réplicas em miniatura dos dispositivos que viam o pai consertar. Na idade adulta, Benito transformou o fascínio pelas máquinas em um parque que homenageia os trens na Serra Gaúcha.



Em luto, o Mundo a Vapor ficará fechado até o meio-dia de segunda-feira.