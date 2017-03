Futuro do aeroporto Salgado Filho será conhecido hoje: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Leilão pode destravar obras do aeroporto Salgado Filho

O futuro do aeroporto Salgado Filho será conhecido nesta quinta-feira, quando forem reveladas as propostas da iniciativa privada pelo controle do principal terminal gaúcho pelos próximos 25 anos. O primeiro leilão de aeroportos do governo Temer terá ainda disputa pelos terminais de Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). As propostas já estão entregues e serão reveladas, às 10h de hoje, na sede da BM&FBovespa, em São Paulo. Caso haja interesse pelo Salgado Filho, o grupo vencedor será responsável por implementar melhorias esperadas há décadas — como a ampliação da pista para receber aviões de grande porte — e será remunerado com locação de espaços comerciais e as tarifas pagas por passageiros e companhias aéreas.

2. Lista de Janot: veja os nomes que aparecem nos pedidos de inquérito

Entregues na terça-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF), os 83 pedidos de investigação feitos pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ainda estão sob sigilo. No entanto, já se sabe alguns nomes que constam na chamada "lista de Janot". Entre eles, dois ex-presidentes, cinco ministros, os presidentes do Senado e da Câmara, além de parlamentares e ex-ministros.Veja os nomes que aparecem nos pedidos de inquérito. Ontem à noite novos nomes de integrantes da lista vazaram. O presidente Temer pretende acionar AGU para pedir fim do sigilo da relação.



3. Emissão de Carteira de Identidade na Capital deve voltar ao normal hoje

Desde segunda-feira, quem precisou emitir a primeira ou segunda via da Carteira de Identidade em Porto Alegre encontrou lentidão no sistema do TudoFácil do Centro Histórico. A falta de pagamento dos estagiários do Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsável pela Carteira de Identidade, motivou o atraso na elaboração do documento. Nesta quinta-feira, o atendimento deve ser normalizado a partir das 10h.



4. "A gente tinha uma relação de amigo", diz padrasto de jovem morto em assalto na Capital

O aposentado Cesar Fernando Moraes, 58 anos, não era só padrasto do estudante Gabryel Machado Delgado, 20 anos, que foi morto em um assalto na noite de terça-feira. Moraes representava a figura paterna desde os quatro anos dele e assumiu o papel da mãe aos 16, após ela morrer de câncer. Em entrevista a Zero Hora, Moraes conta como era conviver com o jovem sonhador, que fazia faculdade de Marketing, praticava Jiu Jitsu e era voluntário em projeto social com crianças. O aposentado lamenta que o filho de coração tenha sido a nona vítima de latrocínio (roubo com morte) na Capital e não acredita mais na segurança pública.



5. Grohe será reavaliado nesta quinta-feira



Reserva no empate com o Brasil-Pel, após sentir um desconforto na coxa direita durante o aquecimento para a partida, o goleiro Marcelo Grohe será reavaliado nesta quinta-feira. Às 16h, a equipe treina no CT Luiz Carvalho de olho no compromisso de domingo contra o Veranópolis.



6. Inter treina para partida contra o São Paulo-RG



O Inter treina às 16h no CT do Parque Gigante. O duelo é uma preparação para a partida de sábado contra o São Paulo-RG, pelo Gauchão. Na ocasião, D'Alessandro, que fez um golaço de falta nesta quarta, completerá 350 jogos pelo clube.



7. Rio Grande do Sul deve ter chuva nesta quinta-feira

Uma frente fria se forma no oceano e avança pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Existe a probabilidade de o sistema ser reforçado por um corredor de umidade vindo da Amazônia, causando temporais. A previsão é de rajadas de vento de até 40 km/h e queda de granizo em cidades do sudoeste do Estado. O maior percentual de chuva deve ocorrer em São Borja, com 40 mm. Em Porto Alegre, também podem ser registradas precipitações, mas elas não devem passar dos 15 mm. A temperatura mínima prevista para a Capital é de 21ºC e a máxima, de 29ºC. As condições mudam e o tempo fica firme no restante da semana, conforme explica o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia.



