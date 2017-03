Goleiro Bruno treina no Boa Esporte Club, tempestade de neve nos EUA e outras imagens do dia

Pássaros procuram comida em meio a uma tempestade de neve no Central Park, em Nova York.

Pássaros procuram comida em meio a uma tempestade de neve no Central Park, em Nova York. Foto: Eric BARADAT / AFP



Mulheres iemenitas protestam em frente ao escritório das Nações Unidas (ONU) na capital Sanaa, exigindo o fim da guerra que já deixou milhões de civis sofrendo com a fome. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP