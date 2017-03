Grupos organizam manifestação de apoio à Lava-Jato em diversas cidades do país neste domingo

Protestos

Sete meses depois do impeachment de Dilma Rousseff, movimentos sociais neoliberais convocaram manifestações em todo o país para este domingo. Entre as principais reivindicações do ato, que está marcado para ocorrer em cerca de 90 cidades, estão o apoio à Operação Lava-Jato, o repúdio à proposta de lista fechada nas eleições e o fim do foro privilegiado.

Em Porto Alegre, a manifestação será centralizada no Parque Moinhos de Vento, mais conhecido como Parcão. O evento, que tem como principais organizadores o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem pra Rua, começa às 15h na Capital. Os organizadores afirmam que o ato não mira especificamente as políticas do governo Temer, mas sim o fim dos privilégios da classe política brasileira no geral.

Os protestos ocorrem duas semanas depois das manifestações contra a reforma da Previdência, organizadas por centrais sindicais e entidades ligadas a movimentos sociais, que levaram milhares às ruas em 17 Estados, nas quais foram ouvidos gritos de "fora, Temer". Para os organizadores, os atos deste domingo não são um contraponto aos de 15 de março.



Outras cidades

No interior do Rio Grande do Sul, o Vem Pra Rua organiza atos também em Estrela, Pelotas e Vacaria.

Em São Paulo, o ato do MBL ocorrerá na Avenida Paulista, às 14h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), local tradicionalmente utilizado pelos manifestantes paulistas.

O Vem Pra Rua também divulga manifestações no Rio de Janeiro, próximo ao Posto 5 da praia de Copacabana, a partir das 10h, e em Florianópolis, Santa Catarina. Na capital catarinense, o evento será na Avenida Beira-Mar Norte às 16h. Clique aqui para ver a programação para outras cidades.