Homenagem às vítimas do atentado de Londres, avalanche no Japão e outras imagens do dia

Bombeiros carregam sobrevivente resgatado do local de uma avalanche na cidade de Nasu, no Japão, enquanto a Força de Defesa Privada monitora o ambiente.

Bombeiros carregam sobrevivente resgatado do local de uma avalanche na cidade de Nasu, no Japão, enquanto a Força de Defesa Privada monitora o ambiente. Foto: JIJI PRESS / AFP