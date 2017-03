Hong Kong anuncia proibição temporária à importação de carne brasileira

Após Carne Fraca

Grande comprador de carne brasileira, Hong Kong é o mais recente país a proibir a importação do produto após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal levantar questões sobre a segurança da indústria de carne do país.

"Tendo em vista que a qualidade da carne exportada do Brasil é questionada, por prudência, o Centro de Segurança Alimentar suspendeu temporariamente a importação de carnes congeladas e refrigeradas e carne de aves do Brasil com efeito imediato", informou a agência em comunicado.

Um porta-voz da agência disse que continuará a manter contato com as autoridades brasileiras para obter informações detalhadas para futuras avaliações.

Antes de Hong Kong, China, Egito, Chile e União Europeia anunciaram na segunda-feira medidas para proibir temporariamente as importações do Brasil ou de empresas específicas acusadas pela Polícia Federal de subornar funcionários sanitários por certificados de saúde.

A Coreia do Sul, que havia se juntado ao grupo de importadores, voltou atrás na abertura do mercado, nesta terça-feira, porém intensificando a vigilância. Os EUA e outros países disseram que iriam aumentar as inspeções.

Tanto a JBS quanto a BRF, maiores empresas do setor alvos da Carne Fraca, têm negado a venda de carne ruim ou de subornar funcionários.