Idosa morre em incêndio no Noroeste do RS

Uma idosa de 68 anos morreu durante um incêndio na residência que morava no município de Miraguaí, no noroeste do Estado, na noite desta quinta-feira. Segundo os Bombeiros, o corpo de Érica Walk Donat foi encontrado após as chamas serem combatidas, por volta das 21h30min.

Vizinhos ouvidos disseram não ter visto movimentação estranha na região. O Corpo de Bombeiros não sabe como o incêndio começou, e não acredita em um ato criminoso. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias esteve no local para fazer o levantamento e descobrir o que ocorreu na casa. A vítima morava sozinha em casa.



