Imagem inédita do Pentágono no 11 de Setembro, manifestações na Venezuela e outras imagens do dia

Galeria

1) Imagem divulgada hoje pela Federal Bureau of Investigation (FBI), mostra os primeiros socorristas no Pentágono depois que o voo 77 da American Airlines caiu no local em 11 de setembro de 2001. O avião foi sequestrado por cinco terroristas de AlQaeda, e se chocou contra o Pentágono matando 64 passageiros e tripulação e outras 125 pessoas que estavam no prédio.

Foto: AFP / FBI

2) A Polícia Civil desarticulou na manhã desta sexta-feira uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos suspeita de agir na Região Metropolitana de Porto Alegre e vender para o Rio Grande do Sul e mais nove Estados. O grupo é suspeito de roubar 1,5 mil veículos em um ano e meio.

Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

3) Ativistas da oposição venezuelana discutem com a Guarda Nacional durante manifestação em frente ao Supremo Tribunal, em Caracas. A advogada-geral da Venezuela, Luisa Ortega, rompeu laços com o presidente Nicolas Maduro na última sexta-feira, por considerar decisões da Suprema Corte, uma "ruptura da ordem constitucional".



Foto: STR / AFP

4) Vítimas pedem por justiça em protesto contra o veredito de absolvição da ex-primeira-dama Simone Gbagbo por crimes contra a humanidade, em frente ao tribunal de Abidjan, na Costa do Marfim.

Foto: Sia KAMBOU / AFP

5) Grupo de trabalhadores segue de barco, em meio à destruição causada pelas inundações na cidade de Beenleigh, na Austrália. Milhares de pessoas foram retiradas de cidades em dois estados australianos por conta das cheias causadas por um ciclone tropical.



Foto: Patrick HAMILTON / AFP

6) Manifestantes se reúnem na Place de la République, em Paris, durante um ato para marcar o primeiro aniversário do início do movimento"Nuit Debout" contra as reformas trabalhistas propostas pelo governo francês.



Foto: Benjamin CREMEL / AFP

7) Organização Save SA, sindicatos e outros membros da sociedade civil protestam em apoio ao ministro das Finanças, Pravin Gordhan após sua suspensão, em frente ao Tesouro Nacional da África do Sul.



Foto: GIANLUIGI GUERCIA / AFP

8) Soldados ucranianos dispararam tiros com metralhadoras durante a luta com separatistas pró-Russia em Avdiivka.



Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

9) Sírios deslocados por temor ao grupo Estado Islâmico chegam a um acampamento temporário na aldeia de Ain Issa.

Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

10) Polícia indonésia queima pilha de maconha apreendida com dois suspeitos durante operação. Um total de 800 quilos de maconha foi destruído.

Foto: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP