Impactos da Carne Fraca, estudante preso por engano e morto na Praça da Matriz: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Países restringem importação de carne do Brasil após Carne Fraca



As consequências da Operação Carne Fraca já chegaram à comercialização do produto. Desde que a investigação foi deflagrada, na sexta-feira, China, Coreia do Sul, Chile e União Europeia anunciaram que devem barrar importações do Brasil.Confira quais os pontos da apuração são contestados por especialistas.

2. "Tentei manter a calma. Sabia que a verdade viria à tona", diz universitário preso por engano



O jovem universitário preso por engano no domingo pelo latrocínio (roubo com morte) do estudante de marketing Gabryel Machado Delgado, 20 anos, foi liberado na manhã desta segunda-feira, após o verdadeiro suspeito ser detido pela polícia. O rapaz de 22 anos, cujo nome é preservado, passou a noite de domingo na delegacia e ficou aguardando até que a testemunha do crime fizesse o reconhecimento pessoalmente.

3. Homem é morto a tiros na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre



Um homem foi morto a tiros na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, por volta das 17h desta segunda-feira. O crime ocorreu em frente à Catedral Metropolitana e a poucos metros do Palácio Piratini, sede do governo do Estado. A vítima foi identificada como Paulo Ricardo Camargo de Oliveira, 36 anos.

4. Fachin deve começar a analisar lista de Janot nesta terça-feira



Somente nesta terça-feira, uma semana após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, submeter à Corte 320 procedimentos, o relator da Lava-jato, Edson Fachin, deve começar a analisar os documentos. A demora para receber o material de Janot ocorre por conta da vasta dimensão do conteúdo das delações da Odebrecht. São 11 caixas de papelão, contendo envelopes para cada fato narrado pelos 78 executivos da empreiteira.

5. Movimento pela duplicação da BR-116 exige mais verbas para a obra



Líderes da Região Sul reuniram-se nesta segunda-feira, em Porto Alegre, com deputados estaduais, integrantes da bancada federal no Congresso e um representante do Ministério dos Transportes para debater o futuro da BR-116 no Estado. No encontro, realizado na Assembleia Legislativa, pressionaram pela ampliação das verbas destinadas pela União à duplicação da rodovia.

6. Obrigatoriedade de uniforme em colégio particular da Capital gera ocorrência policial



O segundo mês de aulas no Colégio Marista Rosário começou com uma celeuma sobre a exigência de uniforme completo para alunos. Na manhã desta segunda-feira, um grupo de estudantes teria sido impedido de entrar na sala de aula e foi encaminhado a um salão. Alguns alunos ligaram para os pais relatando o ocorrido, e muitos dos responsáveis não gostaram da conduta da escola.