Incêndio atinge fábrica de calçados em Santo Antônio da Patrulha

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de calçados no Parque da Guarda, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, no fim da manhã desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, ninguém se feriu.

Segundo a corporação, a fábrica atingida é a RR Shoes, que produz calçados femininos e fica na Rua Ângelo Tedesco, bairro Lomba da Páscoa. As chamas começaram por volta das 11h30min. Devido à extensão do dano, duas equipes de bombeiros de Santo Antônio e uma de Osório foram deslocadas para combater o sinistro.

Até as 14h, as equipes seguiam trabalhando no local, onde a nuvem de fumaça podia ser vista de longe. As causas do incêndio ainda eram desconhecidas. Conforme os bombeiros, só a perícia no local poderá definir o que provocou o problema.



Até as 14h, bombeiros seguiam trabalhando no local para apagar o fogo Foto: Claudio Franken / Blog Pela Cidade/Especial