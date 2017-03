Infográfico: a partir de imagem aérea, veja a dimensão dos estragos em casas de São Francisco de Paula

Vendaval

Um dia após um vendaval atingir São Francisco de Paula, imagens aéreas mostram como ficou a cidade. O balanço dos danos aponta para uma morte, mais de 90 feridos, e cerca de 1,6 mil desalojados.

Leia mais:

Um dia após o vendaval, moradores de São Francisco de Paula começam a consertar os estragos

São Francisco de Paula formaliza pedido de decreto de situação de emergência

Como ajudar os moradores de São Francisco de Paula

Prefeito diz que reconstrução da cidade deve levar meses

VÍDEO: bombeiro registra a chegada



O temporal de domingo destelhou ou demoliu mais de 400 casas em cinco bairros, segundo estimativa da prefeitura e da Defesa Civil local. O bairro Santa Isabel foi o mais afetado. Casa inteiras vieram abaixo, perderam parte ou a totalidade dos telhados e, em alguns casos, foram até deslocadas de lugar.

O repórter fotográfico de Zero Hora Bruno Alencastro esteve no local e registrou imagens aéreas que mostram a dimensão dos estragos. No infográfico abaixo, confira como ficaram oito casas e prédios após a passagem do fenômeno devastador.

Foto: ArteZH / RBS

Veja imagens da cidade após o vendaval: