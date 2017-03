Janot nega vazamentos na Lava-Jato e responde aos críticos: "Difamadores com mentes ociosas"

Choque entre poderes

Chefe da PGR mostrou indignação com boato de que vazou nomes de políticos investigados pela Operação Lava-Jato

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, desfechou petardos verbais hoje contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e contra críticas jornalísticas feitas ao vazamento de dados sobre a Operação Lava-Jato. Em evento de balanço das eleições de 2016 que reuniu integrantes do Ministério Público Federal (MPF) em Brasília, Janot desabafou, em discurso que já estava escrito e foi lido em plenário.

— É mentira que demos coletiva em off para vazar nomes deinvestigados pela Lava-Jato. Isso foi divulgado irresponsavelmente por um meio de comunicação e repercutido por gente que sofre de desinteria verbal, por mentes ociosas e dadas a devaneios — disse Janot.

Mesmo sem mencionar nomes, o recado do procurador-geral tinha alvo certo, como ele confidenciou a colaboradores: Gilmar Mendes, que na terça-feira responsabilizou a PGR por divulgar nomes de políticos que terão abertura de inquérito solicitada ao STF. Mendes se embasou em coluna da ombudsman da Folha de São Paulo, que disse que a PGR divulgou esses nomes numa entrevista coletiva "off the record" (sigilosa).

A PGR deve investigar cerca de 100 políticos com foro especial (que ocupam cargos eletivos) e remeterá a procuradores regionais do MPF outros 211 pedidos envolvendo políticos que já não possuem função eletiva. É provável que a lista seja liberada esta semana, mas alguns dos nomes já são conhecidos. Janot nega que os tenha divulgado.

Janot disse que refutou pessoalmente ao jornal a imputação dessa coletiva "em off" e ressaltou que repudia "a relação promíscua com a imprensa".

Sobre as críticas que a PGR sofreu, Janot as atribui a "homens dispostos a sacrificar seus compromissos éticos no altar da vaidade desmedida e da ambição sem freios".

— No fundo são apenas difamadores. Como disse Montesquieu, ohomem público deve buscar sempre a aprovação, nunca o aplauso — concluiu Janot.