Jovem que morreu em São Francisco de Paula estava a caminho de culto e casaria em abril 

A caminho de um culto evangélico na manhã de ontem, Claudemir Gomes Freitas, 24 anos, morreu enquanto andava às margens da ERS-020 em direção à igreja. Em meio à tempestade violenta que castigou a cidade, o jovem foi atingido na cabeça por uma barra de ferro lançada contra ele pela força do vento e não resistiu aos ferimentos.

Freitas havia completado 24 anos no dia 6 de março. Depois do culto de domingo, iria comemorar o aniversário com amigos da Assembleia de Deus e familiares, com quem morava no bairro Vila Gaúcha, um dos mais castigados pela tempestade.

Em abril, o jovem se casaria com a namorada, Camila Natália Amaral Biazus. Estudante do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) do colégio José de Alencar, Freitas trabalhava em uma serraria e tinha planos de constituir sua família em breve.

No momento do temporal, ele estava na companhia do vizinho Rogério Braga Angra, 49 anos, que também frequentava a igreja e o conhecia desde a infância.

– Foi aquele sopro. Ele olhou para mim e disse 'o que é isso?' Veio um vento arrancando tudo e caí num barranco. Consegui subir para a faixa e ele (Freitas) passou por mim e caiu. Quando virei, ele estava com a cabeça ferida. Saí correndo para buscar ajuda, mas também tive de ir para o hospital levar pontos. Lá vi o corpo dele chegar sem vida. Foi muito rápido nem vi direito – relatou Angra.

O secretário municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, professor Arquimedes da Silva de Aguiar, dava aulas de física e matemática para o jovem. Ele conta que o rapaz era simples e buscava melhorar de vida por meio do trabalho e estudo:

– Um rapaz humilde, de boa índole. Conheço ele e a família desde criança. Um guri na dele, educado, que queria terminar o Ensino Médio para começar a ter oportunidades de vida. É horrível.

O corpo de Freitas foi levado para o DML de Taquara, e o sepultamento está marcado para esta segunda-feira. Ele deixa quatro irmãs e os pais.