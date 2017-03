Latrocínio na Capital, falso atentado e aviões militares britânicos: os assuntos do dia 

ZH Recomenda

1. Funcionário de casa de apostas é morto durante assalto a galeria



Quando entrou correndo na casa de apostas da Galeria Parobé, no Centro Histórico de Porto Alegre, Adriano Camargo Martins, 43 anos, foi morto por um criminoso que assaltava o estabelecimento às 13h20min desta segunda-feira. Funcionário do estabelecimento, Martins descansava na parte externa da galeria quando viu uma movimentação estranha no interior da loja. Ao dirigir-se à porta e deparar com o criminoso, foi alvejado uma única vez no peito. Em cima da porta ensanguentada há uma câmera de vigilância que pode ajudar a polícia a identificar o bandido.

2. Polícia conclui que atentado contra vereador Rodrigo Maroni não aconteceu



A tentativa de homicídio contra o vereador Rodrigo Maroni (PR), que teria sido perseguido por uma moto antes de ter seu carro alvejado por tiros, em maio do ano passado, não aconteceu. É o que concluiu a investigação conduzida pelo delegado Eibert Moreira Neto, da 4ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Maroni contesta o resultado do inquérito.

3. Entenda o que é a lista de Janot e quem deve ser incluído



Temida por políticos, a nova "lista de Janot" deve incorporar mais de 200 nomes à relação de pessoas investigadas no âmbito da Operação Lava-Jato. São autoridades que têm ou já tiveram mandato eletivo e, de alguma maneira, teriam participado dos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro em operações fraudulentas descobertas a partir do escândalo da Petrobras.

4. Vice-prefeito de Caxias do Sul renuncia ao cargo



Na história recente de Caxias do Sul não houve prefeito ou vice-prefeito que tenha renunciado ao cargo por diferença política com o colega de chapa, a exemplo de Ricardo Fabris de Abreu, que pediu exoneração nesta segunda-feira.

5. Aviões militares britânicos pousam em Porto Alegre desde 2015

Foto: Raul Pereira / Raul Pereira

Desde 2015, aviões militares britânicos pousam no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, como escala rumo às Ilhas Malvinas (Falklands, para o Reino Unido). É o que comprovam novas imagens obtidas pela coluna de Rodrigo Lopes. O uso de aeroportos brasileiros por aviões do Reino Unido em 2015 e 2016 é motivo de mal-estar entre os governos de Brasil e Argentina.

6. Gerentes e frentistas de postos são presos por enganar clientes



A Polícia Civil e o Ministério Público prenderam dois gerentes e dois frentistas de postos de combustíveis de Porto Alegre suspeitos de aplicar golpes contra os clientes. A investigação apurou que os funcionários abasteciam gasolina aditivada quando os motoristas pediam comum e, depois, cobravam o preço maior.

7. Vídeo mostra confusão entre torcida do Grêmio e BM antes do Gre-Nal 412



Um vídeo mostrando um conflito entre torcedores do Grêmio e a Brigada Militar foi publicado nas redes sociais de uma associação de PMs no último final de semana. As imagens registraram a ação da cavalaria para dispersar uma confusão nas proximidades de uma das rampas de acesso à Arena.

8. Victor Cuesta é apresentado ao Inter e pede para jogar com a camisa 15



Antes de ser oficialmente apresentado como o novo zagueiro do Inter, o argentino Victor Cuesta, 28 anos, participou de seu primeiro treino com a equipe. Depois, recebeu a camisa do clube das mãos de duas associadas no CT Parque Gigante, e concedeu a sua primeira entrevista coletiva no clube.

9. Escassez de alimentos faz Grêmio alterar cardápio na Venezuela



A escassez de alimentos na Venezuela forçou a nutricionista do Grêmio, Katiuce Borges, a improvisar um cardápio alternativo para os jogadores durante a estada no país para o jogo contra o Zamora, quinta-feira.