Lei Kiss federal "despreza a vida em favor de omissão e lucro", diz associação de vítimas

Sanção presidencial

A Associação das Vítimas da Tragédia da Boate Kiss (AVTSM) divulgou uma nota em que repudia a forma como a Lei Kiss federal foi sancionada, com vetos a itens considerados importantes pela entidade, envolvendo as comandas e a responsabilização de empresários e autoridades.

Para a associação, o governo cedeu às pressões e valorizou os interesses empresariais, além de ter retirado a punição a autoridades e donos de estabelecimentos. "É desprezo à vida em favor da omissão e lucro", diz a nota.

Com relação ao veto que proibia a cobrança por meio de comandas, a AVTSM questiona quantas vidas poderiam ter sido salvas quando a boate Kiss incendiou, se os frequentadores pudessem ter saído sem serem cobrados na saída.

Leia mais:

O que Temer mudou sobre comandas, punição de empresários e outros pontos

Com vetos de Temer, entenda as diferenças entre a Lei Kiss federal e a estadual

Caso Kiss: o que acontece a partir de agora na Justiça

"Se ocorrer outra tragédia e pessoas morrerem, por situações de bloqueios físicos e seguranças, saberão quem foram os culpados", assinam os familiares. "Irresponsável é pouco. Jogam com a vida por 'insegurança jurídica'", complementam, se referindo à justificativa dada pelo governo para vetar o artigo.

Leia a íntegra da nota:

"É o desprezo à vida em favor da omissão e lucro.

Tiraram a responsabilização, privilegiaram o lucro insano e permanece quase o mesmo.

Um governo que se submete a pressões contrárias à segurança da sociedade não a representa.

Vetaram até o item que proibia cobrar por comandas somente na saída.

Quantos morreram na boate Kiss por causa das malditas comandas?

Justificaram com a mais rasteira de todas as justificativas. Criaria "insegurança jurídica"

E a segurança das pessoas?

Se ocorrer outra tragédia e pessoas morrerem, por situações de bloqueios físicos e seguranças, saberão quem foram os culpados.

Naquele breve menos de um minuto da Kiss, quando bloquearam a saída de jovens por causa das comandas... muitos jovens poderiam ter escapado com vida.

Irresponsável é pouco. Jogam com a vida por "insegurança jurídica".

A ganância é a razão que vem por trás dessas ações tímidas e fracas de governos que deveriam zelar por seus cidadãos. No mundo com respeito à vida, essa prática de cobrança ao final não existe e é causa de mortes onde ela ainda existe.

Retrocesso vem de retrógrados. Mortes de inocentes vêm de irresponsáveis, não só de assassinos.

O governo federal e o governo gaúcho mais uma vez mostraram o quanto se importam com a população."

ENTENDA

As diferenças: