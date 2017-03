"Leilão" por penitenciária, vazamentos da Odebrecht e o serviço do Gre-Nal: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Com extinção da Fundação Zoobotânica, gestão do Jardim Botânico ainda é dúvida no Piratini



Patrimônio Cultural e Ambiental do Rio Grande do Sul, o Jardim Botânico de Porto Alegre está com o futuro incerto desde que o governador José Ivo Sartori sancionou a lei que extingue a Fundação Zoobotânica, atual gestora do local. E o temor de que a descontinuidade dos serviços resulte na perda do acervo da entidade levou o Ministério Público (MP) a mover ação judicial para exigir do governo garantias de manutenção do trabalho de preservação natural — um dever constitucional do Estado — e de tarefas exigidas por lei — como a elaboração da lista de espécie ameaçadas no RS.

2. Prefeituras do Interior fazem "leilão" por penitenciária federal



Está previsto para terça-feira o anúncio da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de qual será o município escolhido para a instalação de uma penitenciária federal no Rio Grande do Sul. O mistério sobre a escolha é completo, e enquanto a cidade-sede não é divulgada, prefeitos disputam a prisão.

3. Depoimentos vazados no TSE furam sigilo da Operação Lava-Jato



A divulgação de trechos dos depoimentos dos executivos da Odebrecht ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no processo de cassação da chapa Dilma-Temer furou um bloqueio até então impermeável que vinha sendo mantido pela Lava-Jato. Desde que os funcionários da construtora assinaram acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, quase nada se sabia sobre o teor das revelações.

4. Prefeito de Caxias liga para médico e cobra ausência em posto de saúde



Um vídeo compartilhado na página do prefeito de Caxias do Sul no Facebook ganhou destaque nesta sexta-feira entre os usuários da rede social. Na filmagem, Daniel Guerra (PRB) aparece telefonando para o médico de um posto de saúde que faltou ao plantão.

5. Estudante de doutorado morre após ser baleado na cabeça durante assalto em Porto Alegre



Um estudante de doutorado de 29 anos foi morto em um assalto na tarde desta sexta-feira, na Rua Joaquim Silveira, no bairro São Sebastião, na zona norte de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Masahiro Hatori, que estava concluindo o doutorado em Física na UFRGS.

6. Jane Fonda revela que foi estuprada e sofreu abusos quando criança



A atriz Jane Fon da revelou que foi estuprada e que, quando criança, sofreu abusos sexuais, em uma entrevista à revista britânica The Edit. Conhecida por seu ativismo políticos, a duas vezes vencedora do Oscar ocupa a capa da revista que presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

7. Trânsito, torcida mista e estatísticas: os detalhes do Gre-Nal deste sábado



Fique por dentro do serviço do Gre-Nal deste sábado, que ocorrerá na Arena do Grêmio, a partir das 18h30min. Confira os acessos ao estádio, torcida mista, torcida visitante e trânsito — além de estatísticas sobre a história do clássico, que chega a sua 412ª edição, pela sexta rodada do Gauchão, Este pode, inclusive, ser o único clássico da temporada 2017.

8. Tite convoca Seleção com Diego Souza na vaga de Gabriel Jesus



Foto: Pedro Martins / MoWA Press

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a convocação da Seleção Brasileira para os jogos com Uruguai, em 23 de março, e em 28 de março, contra o Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa 2018. A novidade na lista é a presença de Diego Souza, convocado para a vaga de Gabriel Jesus, que, lesionado, ficará por três meses longe dos gramados.