Leilões do Detran ofertam mais de 2,5 mil veículos e sucatas em março

Oportunidade

O Detran/RS promove em março três leilões reunindo sucatas e veículos de 17 Centros de Remoção e Depósitos (CRDs) do Estado. No total, serão ofertados 2.532 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários.

Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para recondicionamento ou reciclagem; e veículos com documentação (aptos para voltar à circulação), sem restrições policiais e/ou judiciais e desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

O primeiro leilão do mês acontece em São Leopoldo, no dia 9, e terá 880 bens para arremate. O segundo ocorrerá em Bagé, no dia 16, com oferta de 818 itens. No dia 23 tem leilão em Porto Alegre, com 834 veículos e sucatas.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.



A compra de sucatas somente poderá ser realizada por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no Detran.



O calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados, bem como os endereços dos locais de visitação dos bens, pode ser conferido no site do Detran/RS, na aba Serviços e Informações / Leilões Veículos.