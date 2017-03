Linhas de ônibus serão dividas em 14 bacias no RS

Serviço

Além de preparar dois novos pacotes de editais para licitar as rodoviárias gaúchas, outra frente de trabalho do Daer busca regularizar a situação das linhas de ônibus chamadas de "longo percurso" — licitação cobrada desde 2002 pelo Ministério Público, que já estipulou de mais de R$ 1 bilhão ao Estado e chegou a bloquear os bens do ex-governador Tarso Genro e de outros gestores.

Com a sanção do plano diretor, meio caminho está andado, mas ainda falta a regulamentação da lei, para que o edital seja lançado.

Atualmente, cerca de 200 empresas administram as 1,7 mil linhas de ônibus intermunicipais do Estado. Como algumas delas são deficitárias, pois as passagens têm baixo valor e/ou pouca procura, a consultoria contratada pelo governo sugeriu a criação de 14 bacias — semelhante ao formato adotado no transporte urbano de Porto Alegre.

— Assim, aquelas linhas que arrecadam mais ajudam a custear as que arrecadam menos, havendo um equilíbrio financeiro — explica o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann.

As regiões e a cidade-polo de cada uma já estão definidas no plano diretor, mas as suas respectivas linhas ainda dependerá da realização de audiências públicas.

— A ideia é distribuir as linhas boas, intermediárias e ruins nas 14 regiões do Estado. Com essa medida, evitaremos a paralisação do serviço pelos concessionários sob a alegação de ausência de arrecadação — acrescentou o diretor,

Para evitar o que aconteceu com os editais das rodoviárias, o governo prepara um só edital, com 14 lotes. Dessa forma, aponta Hagemann, o processo licitatório anda de forma conjunta e evita-se que uma bacia que não tenha interessados ou cuja licitação seja contestada na Justiça fique estagnada e as demais sigam com sucesso.

A associação que representa as empresas transporte rodoviário intermunicipal, a RTI, diz que a divisão por bacias é discutida pelos governos há cerca de 20 anos. Como nunca saiu do papel, a entidade disse, por meio da assessoria, que vai esperar os editais virarem realidade para se manifestar sobre o assunto. A Agergs não se manifestou sobre as licitações.

Confira a lista de bacias e as cidades-polo de cada região

1 - Campanha (Bagé)

2 - Central (Santa Maria)

3 - Costa Doce (Pelotas)

4 - Fronteira-Oeste (Uruguaiana)

5 - Hortências (Gramado)

6 - Litoral Norte (Osório)

7 - Missões (Ijuí)

8 - Norte (Carazinho)

9 - Planalto (Passo Fundo)

10 - Serra (Caxias do Sul)

11 - Sul (Rio Grande)

12 - Vale do Jacuí (Santa Cruz do Sul)

13 - Vale do Taquari (Lajeado)

14 - Vinhedos (Bento Gonçalves)