Manifestantes ocupam Ministério da Fazenda contra reforma da Previdência

Mais de 1,5 mil manifestantes ocuparam, na madrugada desta quarta-feira, a sede do Ministério da Fazenda, em Brasília, segundo informações distribuídas à imprensa pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST). A ação faz parte do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação Contra a Reforma da Previdência. O protesto é organizado por movimentos sociais do campo e da cidade que integram as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.



— A perda de direitos e os retrocessos promovidos pelo governo Temer são os principais motivadores da ocupação, que tem sua centralidade na luta contra a Reforma da Previdência, enviada pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado — cita nota do MST.

Vários protestos contra a reforma da Previdência estão programados para ocorrer nesta quarta nas principais cidades do país. Em Brasília, a concentração do ato começa a partir das 8h, na Catedral Metropolitana. De lá, os manifestantes devem seguir até o Ministério da Fazenda e se somar ao grupo que já está no local.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda para obter mais informações sobre a ocupação, mas não havia conseguido contato até a publicação desta matéria.