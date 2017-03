Marcelo Odebrecht afirma que Dilma sabia de repasses via caixa 2 para campanha, diz jornal 

Depoimento

Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo que leva seu sobrenome, disse em depoimento, no dia 1º de março, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia de pagamentos via caixa 2 para sua campanha de reeleição em 2014. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.



Relator encerra fase de coleta de provas em processo da chapa Dilma-Temer

Marcelo Odebrecht diz que Padilha tratou de repasse de R$ 10 milhões em jantar no Jaburu

Defesa de Dilma pede mais prazo para análise de material enviado pela PF ao TSE



O executivo disse ao ministro Herman Benjamin, relator do processo de cassação da chapa Dilma-Temer no TSE, que uma parcela do dinheiro pago por meio de caixa 2 para a campanha da petista foi intermediada pelo marqueteiro João Santana.



No entanto, Marcelo afirmou que Dilma nunca disse para ele que sabia que o dinheiro era de caixa 2, mas que a ex-presidente " sabia que toda aquela dimensão de pagamentos não estava na prestação do partido", segundo a Folha.



No depoimento, o ex-presidente da empreiteira disse que nunca recebeu solicitação "específica" do presidente Michel Temer. Marcelo também afirmou que Temer não tratou de valores com ele em jantar no Palácio do Jaburu.



A Odebrecht afirma que doou R$ 150 milhões para a chapa Dilma-Temer nas eleições de 2014. Deste montante, R$ 50 milhões como contrapartida de uma medida aprovada no Congresso em 2009 que beneficiava o grupo empresarial.



De acordo com o jornal, Dilma Rousseff disse que "não tem e nunca teve" qualquer relação próxima com o empresário Marcelo Odebrecht".