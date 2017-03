Marchezan estabelece teto para servidores de Porto Alegre

Contas públicas

Decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira

Decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Em edição extra do Diário Oficial, a prefeitura de Porto Alegre publicou decreto nesta sexta-feira fixando em R$ 19.477,40 o teto salarial dos funcionários públicos municipais. A medida atinge diretamente 570 servidores que até então recebiam acima do previsto na Constituição Federal.

Por ano, a prefeitura gastava cerca de R$ 66 milhões com os valores pafos acima do limite constitucional. O decreto foi assinado pelo prefeito Nelson Marchezan (PSDB) e tem validade imediata. Somente na administração direta, haviam 307 servidores recebendo acima do teto. Na mesma situação estava, outros 263 funcionários de autarquias, empresas e departamentos da gestão descentralizada.

Leia mais

Marchezan diz que será o "primeiro prefeito que atrasou salários"

Com tumulto, Câmara aprova enxugamento na prefeitura

Marchezan suspende concursos, novas despesas e pagamento de dívidas

De acordo com o prefeito, a iniciativa faz justiça na distribuição dos recursos públicos e ajuda a enfrentar a penúria das contas do município.

- Temos um compromisso com a utilização do dinheiro público de forma responsável e transparente. Acredito que os servidores afetados entendem a grave crise financeira da prefeitura e a realidade econômica do Brasil - disse o prefeito.