MBL e Vem Pra Rua convocam manifestações em apoio à Lava-Jato para este domingo

Mobilização

Movimentos sociais neoliberais estão convocando manifestações em diversas cidades para este domingo. Entre as principais reivindicações do ato, estão o apoio à Operação Lava-Jato e o fim do foro privilegiado. Em Porto Alegre, a manifestação será centralizada no Parque Moinhos de Vento, mais conhecido como Parcão. O evento, que tem como principais organizadores o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem pra Rua, começa às 15h na Capital. Os organizadores afirmam que o ato não mira especificamente as políticas do governo Temer, mas sim o fim dos privilégios da classe política brasileira no geral.



Leia mais:

Sigilo da lista de Janot não será aberto nesta semana, informa STF

STF leva 1,3 mil dias para julgar ações penais de pessoas com foro privilegiado

Senadores vão votar requerimento para urgência de projeto sobre foro privilegiado



A coordenadora do Vem Pra Rua em Porto Alegre, Iria Cabrera, disse que um dos principais objetivos da ação é apoiar a Lava-Jato, que segundo ela, está sendo atacada pelo meio político em uma tentativa de escapar das investigações:



— A Lava-Jato corre risco. Os políticos querem se livrar das punições. Um dos sinais desse ataque é a tentativa de anistiar o caixa 2. Os caciques querem se perpetuar na política, porque eles podem escolher quem vai ficar no poder.



Iria também afirmou que outro ponto central do protesto é pedir que o Supremo Tribunal Federal (STF) seja mais rápido no julgamento de processos envolvendo políticos com foro privilegiado.



— Esperamos que as pessoas usem esse canal (manifestação) para mostrar indignação — finalizou Iria.



A coordenadora estadual do MBL, Paula Cassol, argumentou que esse tipo de evento possibilita aos cidadãos o poder de mostrar seu apoio a operações contra a corrupção no país:



— Vivemos momentos intensos e preocupantes no nosso país. A Operação Lava-Jato teve um avanço significativo, mas esfriou um pouco. Ela precisa do apoio permanente da sociedade para que as operações prossigam e políticos sejam responsabilizados pelos crimes cometidos — disse.



Paula destacou que o evento vai ocorrer nos mesmos moldes dos anteriores, com a utilização de carro de som e ato da La Banda Loka Liberal. A coordenadora complementou que o MBL é contra a reforma da Previdência nos moldes que ela foi enviada ao Congresso, pois a proposta privilegia apenas algumas classes, e o voto em lista.



Outras cidades



No interior do Rio Grande do Sul, o Vem Pra Rua organiza atos também em Estrela, Pelotas e Vacaria.

Em São Paulo, o ato do MBL ocorrerá na Avenida Paulista, às 14h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), local tradicionalmente utilizado pelos manifestantes paulistas.



O Vem Pra Rua também divulga manifestações no Rio de Janeiro, próximo ao Posto 5 da praia de Copacabana, a partir das 10h, e em Florianópolis, Santa Catarina. Na capital catarinense, o evento será na Avenida Beira-Mar Norte às 16h. Clique aqui para ver a programação para outras cidades.



*Zero Hora