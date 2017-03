Ministro do TSE intima ex-secretária da Odebrecht

Chapa Dilma-Temer

Relator da ação que pode levar à cassação do presidente Michel Temer (PMDB), o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu intimar a ex-secretária da Odebrecht Maria Lúcia Tavares para prestar depoimento à Justiça Eleitoral nesta sexta-feira às 16h, mediante videoconferência.



Maria Lúcia Tavares falará ao TSE no âmbito da ação que apura se a chapa encabeçada por Dilma Rousseff (PT), de quem Michel Temer foi vice, cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger.



A ex-secretária da Odebrecht atuou no Setor de Operações Estruturadas, onde foi responsável pela operacionalização dos pagamentos e controle da contabilidade do departamento.



Alvo da Operação Acarajé, Maria Lúcia fez no ano passado acordo com a força-tarefa do Ministério Público Federal. Em troca da liberdade e de um possível perdão judicial, relatou aos investigadores como funcionava o sistema de pagamento de propinas. A ex-secretária é considerada a testemunha-chave que levou o alto escalão da Odebrecht a fazer delação premiada.



*Estadão Conteúdo