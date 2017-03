Ministro Edson Fachin prorroga por 60 dias prazo de inquérito que investiga Lula e Dilma

STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura se a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a chefia da Casa Civil no ano passado, no então governo Dilma Rousseff, tentou obstruir as investigações da Operação Lava-Jato. As informações são do site G1.



Também são alvos no mesmo inquérito Dilma Rousseff e os ex-ministros Aloizio Mercadante e José Eduardo Cardozo. O pedido para estender o prazo partiu do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele pediu mais tempo para conseguir aprofundar as investigações.



Segundo entendimento da Polícia Federal (PF), Dilma tentou garantir a prerrogativa de foro privilegiado para Lula quando entregou o comando da pasta ao petista. O caso segue no STF, porque Francisco Falcão e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também são investigados no processo.