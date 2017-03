Moradores começam a reconstruir cidade após vendaval, protesto contra o Brexit e outras imagens do dia

Manifestante usa máscara da primeira-ministra da Grã-Bretanha Theresa May, enquanto participa de protesto contra o Brexit, em Londres. O Reino Unido deve acionar a cláusula de saída, ao notificar formalmente a União Européia da intenção de deixar o bloco. Na foto, cartaz diz "Não deixe que May nos amordace".

Manifestante usa máscara da primeira-ministra da Grã-Bretanha Theresa May, enquanto participa de protesto contra o Brexit, em Londres. O Reino Unido deve acionar a cláusula de saída, ao notificar formalmente a União Européia da intenção de deixar o bloco. Na foto, cartaz diz "Não deixe que May nos amordace". Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

A ciclista aposentada Anna Meares, da Austrália, recebe o bastão da Rainha Elizabeth II, durante o lançamento do revezamento que celebram o início dos Jogos da Commonwealth que serão realizados na Gold Coast da Austrália em 2018. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Devotos indianos hindus celebram o festival Holi (Festival das Cores) com água colorida no Templo Swaminarayan, em Ahmedabad. Foto: SAM PANTHAKY / AFP