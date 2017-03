Morre Joni Sledge, integrante do grupo Sister Sledge

Obituário

A cantora americana Joni Sledge, uma das quatro irmãs integrantes do grupo Sister Sledge, conhecido pelo grande sucesso disco We Are Family, morreu aos 60 anos, anunciou no sábado sua família.

Segundo o agente da artista, Biff Warren, Joni faleceu na sexta-feira, em casa, no Estado americano do Arizona. A causa da morte ainda não foi determinada. "Sentiremos sua falta, a falta de sua presença, seu brilho e a sinceridade com que vivia a vida", afirmou a família da cantora em comunicado.

Joni e suas irmãs Debbie, Kathy e Kim, filhas de artistas, cresceram na Filadélfia e conquistaram certa fama na década de 1970 cantando R&B. Mas foi em 1979 que atingiram o sucesso mundial com a canção We Are Family, escrita por Nile Rodgers e Bernard Edwards, músicos e produtores que integravam o grupo Chic.

No ano passado, Joni Sledge explicou ao jornal britânico The Guardian que, antes do sucesso, ela e suas irmãs queriam abandonar a música e estudar Direito: "Gravar We Are Family foi como uma festa, dançávamos e nos divertíamos no estúdio".

Nile Rodgers lamentou a morte de Joni no Twitter: "Juntos fizemos algo realmente incrível".

O Sister Sledge se apresentou em um festival na Filadélfia, em 2015, com a presença do papa Francisco. Nesse mesmo ano, Joni explicou que o refrão de seu grande sucesso ("We are family / I got all my sisters with me" – "Nós somos uma família / Tenho todas as minhas irmãs comigo") era uma mensagem de união "que continua a ser hoje de igual poder". Em 2016, o grupo participou da campanha eleitoral de Hillary Clinton à presidência dos EUA.