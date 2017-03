Morte de adolescente na escola, saque do FGTS e regulamentação do Uber: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Versão de adolescentes envolvidas em briga contradiz laudo da morte de estudante



O delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, aponta contradição no depoimento prestado pelas três adolescentes envolvidas na briga que resultou na morte de Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos, e o resultado do laudo do Departamento Médico Legal (DML), que indicou que a vítima foi morta por asfixia. estudante da sétima série foi morta dentro dentro da sala na aula na Escola Estadual Luiz de Camões, por volta das 15h de quarta-feira, quando a turma estava sem professor.

2. Quais são os indícios que levaram dois policiais à prisão



Zero Hora teve acesso à denúncia do Ministério Público, que alega financiamento ao crime comandado por delegado e comissário, e enfatiza mensagens e ameaças trocadas por eles com criminosos com os quais mantinham negócios.

3. VÍDEO: ladrão furta carro, quebra vidraça de loja e sai dirigindo

Um homem furtou um automóvel de uma revenda de veículos em Santa Maria na madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, ele quebrou o vidro da concessionária com pedradas e saiu dirigindo um Jeep Compass Trailhawk de cor preta. As câmeras de vigilância da concessionária gravaram toda a ação. O ladrão e o veículo ainda não foram localizados.

4. Tudo que você precisa saber sobre o saque das contas inativas do FGTS



Pagamento começa nesta sexta-feira para os nascidos em janeiro e fevereiro. Confira o serviço completo.

5. Lula chama FHC, Dilma e líderes mundiais como testemunhas de defesa



A defesa do ex-presidente Lula convocou os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, além dos líderes internacionais Kjell Stefan Löfven (Suécia), François Hollande e Nicolas Sarkozy (França), como testemunhas do petista na ação penal que tramita na 10ª Vara Federal de Brasília. A Procuradoria da República acusa Lula, nesse processo, de agir para influenciar a compra de 36 caças suecos Gripen, no governo Dilma.

6. Regulamentação do Uber em Porto Alegre fica para segunda-feira



A regulamentação de serviços como o Uber e o Cabify em Porto Alegre ainda deve demorar alguns dias. O projeto obteve aprovação da Câmara Municipal e foi sancionado pelo então prefeito José Fortunati (PDT), mas passa por avaliações técnicas e jurídicas que devem fazer com que, após sua publicação, prevista para segunda-feira, tenha ajustes sugeridos pela prefeitura e seja novamente encaminhado aos vereadores.

7. Jogadores do Grêmio mostram novas camisas

Foto: Grêmio / Divulgação

O Grêmio entrou em campo na estreia da Libertadores de camisa nova. Os jogadores posaram para fotos com as novas camisas no vestiário do estádio La Carolina, em Barinas, na Venezuela, local que recebe a estreia gremista na Libertadores diante do Zamora-VEN.

8. Barcelona de Guayaquil anuncia contratação de atacante Ariel, do Inter



Foto: Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O Barcelona de Guayaquil anunciou que contratou o centroavante argentino Ariel, que estava no Inter. O jogador estava afastado do grupo principal colorado desde o início do ano e negociava sua saída do clube gaúcho.