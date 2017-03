Morte de dois engenheiros faz indianos repensarem os planos de ir para os EUA

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Nova Délhi – Jeena Sharma, 25 anos, estava no meio do processo de requisição de visto de trabalho para os EUA quando veio a notícia de que dois engenheiros indianos tinham sido baleados em um bar no Kansas por um homem que, bêbado, questionou o status de imigrante de ambos.

A informação sobre o incidente, ocorrido em 22 de fevereiro, foi rapidamente eclipsada por outros acontecimentos em Washington e também no Kansas, mas o mesmo não pode ser dito da casa da moça, em Mumbai, onde ela continua ouvindo sermões da mãe por causa de seus planos de mudar de país – e a coisa começa logo cedo.

"Ela me pergunta: 'Por que é que você tem que ir para os EUA? Por que ir para um país que nem te quer lá? Vou ficar apavorada, temendo pela sua vida todos os dias'", conta Jeena.

Mesmo tentando pacientemente convencer a mãe da diferença entre o Kansas e Nova York, para onde pretende se mudar, com o passar dos dias ela foi se sentindo cada vez mais apreensiva, vendo que Trump não se manifestava em relação aos crimes.

"Com certeza, agora estou com muito medo. É quase como se não fizesse diferença se uma pessoa marrom morresse ou não", confessa.

O corpo de Srinivas Kuchibhotla, o engenheiro de software de 32 anos morto a tiros em Olathe, chegou em 27 de fevereiro a Hyderabad, centro tecnológico onde a imigração para os EUA há tempos é considerada o caminho mais garantido para a realização profissional.

Os indianos até que receberam bem a eleição de Trump, com muitos se mostrando impressionados com seu vasto império e a promessa de repressão ao terrorismo, mas mesmo antes da violência, o otimismo se diluiu no temor que os EUA já não recebam mais os estrangeiros tão bem.

De acordo com o Instituto de Educação Internacional, a Índia só perde para a China no número de estudantes que envia para as universidades norte-americanas, com cerca de 165 mil jovens matriculados no ano letivo 2015-16. É também o país que mais recebe vistos temporários de trabalho categorizado, ou H-1B, que o governo Trump pretende reduzir. E segundo as estimativas do Centro de Pesquisas Pew, chega a quase 500 mil o número de indianos que foram aos EUA legalmente, a passeio, estudo ou trabalho, e ficaram além da data permitida.

Os relatos de hostilidade, cada vez maior, por parte dos norte-americanos em relação aos imigrantes assustam os indianos, como descreve Alyssa Ayres, que pertence ao Conselho de Relações Exteriores e visitou Hyderabad há pouco tempo.

"Tinha um cara sentado ao meu lado no avião que virou para mim e disse: 'É verdade o que está acontecendo nos EUA por causa do Trump? Está todo mundo confuso, sem acreditar no que anda lendo. O que está acontecendo nos Estados Unidos?", conta ela.

Maus-tratos a imigrantes indianos já causaram sérios danos às relações entre países. Em 2009 e 2010, relatos de crimes por motivação racial contra estudantes na Austrália levaram a protestos na porta da embaixada daquele país em Nova Délhi, onde até bonecos representando seu primeiro-ministro foram queimados. A consequência foi que o número de requisições de visto caiu quase pela metade, com grandes prejuízos para as instituições educacionais australianas.

O efeito diplomático da violência no Kansas foi silenciado. O primeiro-ministro Narendra Modi não se manifestou sobre eles.

Alguns indianos que pretendiam ir aos EUA dizem que já não sabem mais o que fazer. Manavi Das, que tinha várias universidades em mente, conta que agora primeiro verifica se a instituição fica em um estado de maioria republicana e ou foi palco de algum tiroteio recente.

"Depois de um certo acontecimento em novembro, me sinto mais apreensiva do que nunca", confessa.

Sunny Choudhary, 23 anos, diz ter desistido de fazer Engenharia nos EUA. "A situação está ficando muito hostil. E depois que Trump foi eleito, meus pais, que já não achavam que eu devia ir para lá, meio que não querem me deixar ir."

E conclui afirmando que, como muitos de seus amigos, limitou suas escolhas à Europa.

E há os pais indianos que também usam seus talentos de persuasão para motivar os filhos a voltar para casa. "Durante esses quatro anos, com a troca de partidos, acho que os indianos deveriam voltar e servir seu país", sentencia Suguna Kadiyala, 73 anos, cuja filha vive nos EUA há vinte.

Nageswara Rao, 71 anos, que tem um filho e uma filha trabalhando no setor de software norte-americano, diz não estar muito preocupado, embora sempre dê conselhos aos dois a respeito de segurança.

"É sempre bom ficar longe de bar, mas meus filhos estão seguros porque não frequentam locais onde os brancos são maioria."

E conclui: "Digo a eles para terem cuidado e não se misturarem com qualquer um. O negócio é viver em paz."

Por Ellen Barry e Nida Najar