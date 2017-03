Morte de motorista da Uber e protestos na Capital e a lesão de Geromel: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Motoristas do Uber fazem protesto devido a morte de colega

O trânsito em Porto Alegre foi afetado pelo protesto realizado por motoristas da Uber devido a morte de um colega — Moises Doring Jeske, 33 anos, foi encontrado morto pela manhã, no Parque Chico Mendes, bairro Mario Quintana. Descrito por amigos como um homem sonhador e brincalhão, a vítima era representante comercial de doces.

2. Leilão do Detran em São Leopoldo tem Ecosport a partir de R$ 13 mil



Pelo menos, 876 itens entre sucatas e veículos serão leiloados nesta quinta-feira, dia 9 de março, em São Leopoldo, em leilão do Detran/RS. Ele é presencial e quem quiser pode visitar os depósitos para conferir o que está disponível nesta quarta-feira, dia 8, entre 9h e 17h. Entre os veículos oferecidos, uma Ecosport 1.6 2014/2015 pelo lance mínimo de R$ 13 mil, que está no depósito de São Leopoldo, e uma Zafira prata flex 2008/2009 a partir de R$ 8,6 mil.

3. Governo anuncia leilão da BR-101 em SC em novo pacote de concessões



O governo federal lançou, nesta terça-feira, a segunda fase do Projeto Crescer, que prevê renovações de contratos, novos leilões e concessões na área de infraestrutura. O objetivo é atrair R$ 45 bilhões em investimentos. Na área de rodovias, o governo prevê a concessão da BR-101, Santa Catarina, entre as cidades de Paulo Lopes e São João do Sul. O montante previsto de investimentos é de R$ 4 bilhões, em um trecho de 211 quilômetros.

4. Após versões divergentes, TSE fará acareação entre delatores da Odebrecht



Diante de diferentes fatos narrados no âmbito da ação que apura se a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014, o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu fazer uma acareação entre três delatores da Odebrecht que já prestaram depoimento à Justiça Eleitoral. O procedimento será na próxima sexta-feira, às 16h, entre Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas e Cláudio Melo.

5. Marchezan diz que entrará para a história como o "primeiro prefeito que atrasou salários"



O prefeito Nelson Marchezan, em palestra no almoço promovido nesta terça-feira pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), afirmou que está chateado com o lugar na posteridade que o futuro lhe reserva.

— Estou triste por ser o prefeito que vai entrar para a história como o primeiro prefeito que atrasou salários — disse Marchezan, em tom franco e incisivo.

6. Formas de apoiar a greve de 8 de março (mesmo se você não pode fazer greve)



Ativistas de mais de 40 países, incluindo o Brasil, estão convocando para o próximo dia 8, Dia Internacional da Mulher, uma Greve Internacional de Mulheres. A ideia é propiciar ¿um dia sem mulheres, um reconhecimento ao enorme valor das mulheres de todas as origens para o nosso sistema socioeconômico enquanto recebem menores salários e experimentam maior inequidade e vulnerabilidade à discriminação, assédio sexual e insegurança empregatícia¿. Considerando a situação econômica e social do Brasil, Donna divulga uma lista de oito atitudes que mulheres podem adotar para aderir ao movimento à sua maneira.

7. Tempo de parada de Geromel será menor do que o previsto



Será de 10 a 15 dias o período de afastamento de Pedro Geromel. A previsão foi feita na tarde desta terça-feira pelo médico do Grêmio Márcio Bolzoni, ao informar que não houve deslocamento na fratura de costela sofrida pelo zagueiro no Gre-Nal de sábado.

8. Brenner fala sobre o lance com Geromel: "Não houve a intenção"



Brenner deu a sua versão sobre o lance que gerou a fratura na costela do zagueiro gremista Pedro Geromel. Assim que a delegação colorada chegou ao hotel que serve como concentração para a equipe, em São Luís-MA, onde o Inter enfrentará o Sampaio Corrêa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante fez apenas um pronunciamento (sem que os repórteres pudessem perguntar) sobre a jogada.