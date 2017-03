Movimento pela duplicação da BR-116 exige mais verbas para a obra no Rio Grande do Sul

Infraestrutura

No saguão do Teatro Dante Barone, na Assembleia, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (com o microfone), defendeu necessidade de conclusão das obras na BR-116

No saguão do Teatro Dante Barone, na Assembleia, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (com o microfone), defendeu necessidade de conclusão das obras na BR-116 Foto: Gustavo Vara / Divulgação / Divulgação

Líderes da Zona Sul reuniram-se nesta segunda-feira, em Porto Alegre, com deputados estaduais, integrantes da bancada federal no Congresso e um representante do Ministério dos Transportes para debater o futuro da BR-116 no Estado. No encontro, realizado na Assembleia Legislativa, pressionaram pela ampliação das verbas destinadas pela União à duplicação da rodovia.



— Foi uma reunião positiva, porque muita gente participou. Mobilizamos cinco ônibus e conseguimos mostrar que essa não é apenas uma demanda regional. É estadual — disse a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB).

Segundo a mandatária, que é uma das líderes do movimento Juntos pela 116, o principal objetivo é conseguir pelo menos R$ 200 milhões para as obras em 2017 — cerca de R$ 140 milhões a mais do que o previsto pela União.

Leia mais

Atraso no repasse de recursos federais deixa duplicação da BR-116 sem prazo para ser concluída

Mobilização regional tenta arrecadar R$ 140 milhões para retomar duplicação da BR-116

Governo federal sugere que Ecosul assuma duplicação da BR-116

— O secretário nacional do Ministério dos Transportes, Luciano Castro, ouviu o pedido e sinalizou com a possibilidade de remanejar o orçamento para aumentar os recursos — destacou Paula.

A proposta recebeu o apoio de parlamentares de diferentes partidos, entre eles Henrique Fontana (PT). Ele sugeriu que uma das duas emendas que a bancada gaúcha têm direito de pedir anualmente seja voltada ao tema, com a destinação de R$ 200 milhões às obras na BR-116 em 2018.

— A duplicação dessa estrada é estratégica para o Rio Grande do Sul e não pode mais esperar. Há alguns trechos bem ruins. Passo por ali quase toda a semana, conheço o problema — disse Fontana.

O próximo passo do movimento será uma viagem a Brasília para reforçar a reivindicação, o que deve ocorrer ainda neste mês.