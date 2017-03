Mudança na reforma da Previdência, morte de estudante e valor da conta de luz: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Polícia responsabiliza adolescente de 12 anos por morte de estudante



Após ouvir 22 testemunhas, incluindo alunos e socorristas, o delegado Leonel Baldasso da 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, concluiu a investigação sobre a morte da adolescente Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos. A vítima foi morta por asfixia dentro da sala de aula no dia 8 de março, na Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha. O delegado concluiu que apenas uma adolescente de 12 anos foi responsável por provocar a morte da vítima.

2. Temer retira servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência



O presidente Michel Temer anunciou na noite desta terça-feira que irá retirar os servidores estaduais e municipais do projeto de reforma da Previdência. Desta forma, o texto atingirá somente os funcionários públicos federais, além de trabalhadores da iniciativa privada. A proposta em tramitação no Congresso já exclui militares, bombeiros e policiais militares.



3. Consumidores se surpreendem com conta de luz com valores mais altos do que o normal



O industrial Italo Passuelo, 55 anos, levou um choque ao abrir sua conta de energia elétrica. O consumo registrado, que nos últimos meses ficara em torno de 500kW/h, passou para 2.137kW/h em fevereiro. Agora, ele tem uma despesa de R$ 1.265 para acertar com a CEEE — costumava pagar R$ 300. A CEEE diz que problemas foram pontuais e envolvem casos em que houve cobrança por média de consumo em meses anteriores; entenda.

4. Identificado skatista morto por motorista embriagado em Porto Alegre



O skatista morto por um motorista embriagado na zona sul de Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira, foi identificado como Carlos Henrique Muller Rocha, de 25 anos. Ele andava de skate na ciclovia da Avenida Icaraí, no bairro Cristal, quando foi atingido por um Fiat Stilo conduzido por Jander Milton do Nascimento Torres, de 50 anos.

5. Peritos federais atacam Operação Carne Fraca e criticam direção da PF



O tiroteio verbal contra a Operação Carne Fraca – que investiga venda de carne adulterada – vem, inclusive, de onde a Polícia Federal menos espera. Em nota divulgada nesta terça-feira, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) atacou a investigação da PF, declarando que falta lastro para o inquérito demonstrar que ocorreu "dano agudo à saúde pública" nas ações realizadas pelos 21 frigoríficos sob suspeita.

6. Manteiga ou margarina? Conheça vantagens e desvantagens desses dois parceiros do pão



O universo da alimentação trava uma série de embates. Um dos que mais rende discussões até hoje é manteiga versus margarina. Nesta briga, a cada ano que passa, uma se destaca em relação à outra. Mas afinal, você sabe qual é a melhor opção para a saúde?

7. Zeca Camargo, Laerte e mais: Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo anuncia convidados

Depois de ter a edição de 2015 cancelada por falta de recursos, a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, evento bianual criado em 1981, e que já levou a Passo Fundo mais de 600 escritores brasileiros e estrangeiros (entre estes, Mia Couto, Pierre Lévy e Edgar Morin), volta entre 2 e 6 de outubro para montar suas tradicionais lonas na Universidade de Passo Fundo (UPF). Nesta terça-feira, os organizadores divulgaram os convidados de 2017, entre os quais estão Affonso Romano de Sant'Anna e Laerte Coutinho.